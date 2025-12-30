Rola, ktorá Jima Carreyho stála veľa psychických síl. Grinch bol pre neho mimoriadne náročný film

Jim Carrey si dnes už ikonickú postavu Grincha zapísal do filmovej histórie, no cesta k nej bola oveľa bolestivejšia, než by sa z výsledku mohlo zdať. Vianočný film, ktorý na plátne pôsobí hravo a výstredne, patril v skutočnosti k fyzicky aj psychicky najnáročnejším skúsenostiam jeho hereckej kariéry.
Ako píše magazín Variety, Carrey sa pri príležitosti 25. výročia filmu Ako Grinch ukradol Vianoce vrátil k spomienkam na nakrúcanie v rámci rozsiahlej spomienkovej série rozhovorov pre Vulture. Film z roku 2000, ktorý režíroval Ron Howard, sa stal obrovským kasovým hitom a celosvetovo zarobil 346 miliónov dolárov, no pre hlavného predstaviteľa znamenal mimoriadne náročnú osobnú skúšku.
Keď štúdio chcelo „zeleného Jima Carreyho“
Za vizuálnou podobou Grincha stál legendárny maskér Rick Baker, ktorý za film získal Oscara. Podľa jeho slov však štúdio pôvodne presadzovalo výrazne jednoduchšie riešenie. „Štúdio povedalo: Platíme Jimovi 20 miliónov dolárov (zhruba 18,5 milióna eur) a chceme ho vidieť. Len ho namaľujte nazeleno,“ uviedol Baker.
„Ale to nie je Ako zelený Jim Carrey ukradol Vianoce. To je Ako Grinch ukradol Vianoce. Mal by vyzerať ako fantasy postava.“ Baker sa proti tomuto rozhodnutiu rozhodol bojovať netradičným spôsobom – cez vtedajší vplyvný filmový web. „V tom čase existoval populárny filmový web Ain’t It Cool News a jeho zakladateľ bol fanúšikom mojej práce, tak som ho kontaktoval,“ pokračoval.
„Povedal som mu: Počúvaj, Universal chce Jimovi Carreymu len natrieť tvár nazeleno. Myslím si, že je to obrovská chyba. Urobil som na sebe test, ako by to podľa mňa malo vyzerať. Vieš nejako napísať, že si tento test videl a že Universal robí veľkú chybu a vôbec netuší, o čom hovorí? A on to urobil.“ Vlna negatívnych reakcií fanúšikov nakoniec prinútila štúdio ustúpiť.
