Rola, ktorá Jima Carreyho stála veľa psychických síl. Grinch bol pre neho mimoriadne náročný film

Foto: Profimedia, MovieStillsDB

Frederika Lyžičiar
Extrémny mejkap, fyzická bolesť a psychický tlak urobili z Grincha jednu z najťažších úloh kariéry Jima Carreyho.

Jim Carrey si dnes už ikonickú postavu Grincha zapísal do filmovej histórie, no cesta k nej bola oveľa bolestivejšia, než by sa z výsledku mohlo zdať. Vianočný film, ktorý na plátne pôsobí hravo a výstredne, patril v skutočnosti k fyzicky aj psychicky najnáročnejším skúsenostiam jeho hereckej kariéry.

Ako píše magazín Variety, Carrey sa pri príležitosti 25. výročia filmu Ako Grinch ukradol Vianoce vrátil k spomienkam na nakrúcanie v rámci rozsiahlej spomienkovej série rozhovorov pre Vulture. Film z roku 2000, ktorý režíroval Ron Howard, sa stal obrovským kasovým hitom a celosvetovo zarobil 346 miliónov dolárov, no pre hlavného predstaviteľa znamenal mimoriadne náročnú osobnú skúšku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Fotogramas (@fotogramas_es)

Keď štúdio chcelo „zeleného Jima Carreyho“

Za vizuálnou podobou Grincha stál legendárny maskér Rick Baker, ktorý za film získal Oscara. Podľa jeho slov však štúdio pôvodne presadzovalo výrazne jednoduchšie riešenie. „Štúdio povedalo: Platíme Jimovi 20 miliónov dolárov (zhruba 18,5 milióna eur) a chceme ho vidieť. Len ho namaľujte nazeleno,“ uviedol Baker.

„Ale to nie je Ako zelený Jim Carrey ukradol Vianoce. To je Ako Grinch ukradol Vianoce. Mal by vyzerať ako fantasy postava.“ Baker sa proti tomuto rozhodnutiu rozhodol bojovať netradičným spôsobom – cez vtedajší vplyvný filmový web. „V tom čase existoval populárny filmový web Ain’t It Cool News a jeho zakladateľ bol fanúšikom mojej práce, tak som ho kontaktoval,“ pokračoval.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jim Carrey (@jimcarrey__)


„Povedal som mu: Počúvaj, Universal chce Jimovi Carreymu len natrieť tvár nazeleno. Myslím si, že je to obrovská chyba. Urobil som na sebe test, ako by to podľa mňa malo vyzerať. Vieš nejako napísať, že si tento test videl a že Universal robí veľkú chybu a vôbec netuší, o čom hovorí? A on to urobil.“ Vlna negatívnych reakcií fanúšikov nakoniec prinútila štúdio ustúpiť.

Extrémny mejkap a boj o každý nádych

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac