Rokovania v Bielom dome pokračujú: Trump priamo počas nich volal s Putinom, Macron navrhol štvorstranný summit s Ruskom

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Lídri hovorili za zatvorenými dverami približne dve hodiny.

Pondelňajšie rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Oválnej pracovni sa po krátkej prestávke obnovili, uvádza hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov, informuje TASR podľa stanice CNN. Hovorca však bez bližších podrobností dodal, že rozhovory momentálne prebiehajú výlučne „vo formáte lídrov“.

Viaceré médiá vrátane CNN či stanice BBC krátko predtým uvádzali, že rozhovory Trumpa, Zelenského a európskych lídrov sa skončili, avšak ich účastníci zostali v Bielom dome, aby pokračovali v rokovaniach „pravdepodobne v inom formáte“. Z najnovších správ sa ale zdá, že rokovania sa po prestávke len obnovili. „V Oválnej pracovni pokračujú po prestávke rokovania vo formáte ‚výlučne lídrov‘,“ povedal Nykyforov bez ďalších podrobností alebo aspoň spresnenia, čo uvedený formát znamená.

Rokovania nasledovali priamo po samostatných rozhovoroch Trumpa so Zelenským. Ich úvod bol vysielaný naživo, pričom francúzsky prezident Emmanuel Macron už počas neho vyzval na štvorstranný summit s účasťou Ukrajiny, Ruska, USA a Európy s cieľom dosiahnuť mier a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.

V súvislosti so svojím návrhom argumentoval, že keď sa rokuje o bezpečnostných zárukách, ide o bezpečnosť celého európskeho kontinentu Následne lídri pokračovali v rozhovoroch za zatvorenými dverami.

Rokovanie prerušil

Nemecký denník Bild informoval, že Trump nakrátko prerušil toto stretnutie s európskymi lídrami a so Zelenským, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Trump pôvodne avizoval, že šéfovi Kremľa zavolá až po týchto rokovaniach.

Foto: SITA/AP

Talianska premiérka Giorgia Meloniová pripomenula odvahu ukrajinských vojakov pri zadržiavaní postupu ruskej armády na Ukrajine a jednotu, ktorá bola potrebná na podporu Kyjeva. „Ak chceme dosiahnuť mier a zaručiť spravodlivosť, musíme byť jednotní,“ zdôraznila. Ubezpečila, že Ukrajina a jej spojenci sa môžu aj naďalej spoliehať na podporu Talianska. Dodala, že hlavným bodom diskusie v Bielom dome budú bezpečnostné záruky a spôsob, ako zabrániť opakovaniu konfliktu.

Bude či nebude prímerie?

Nemecký kancelár Friedrich Merz označil cestu k mieru na Ukrajine za otvorenú. Upozornil však, že ďalšie rokovanie by malo viesť k prímeriu. Podľa Merza summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške minulý piatok „otvoril cestu“ k mierovým rokovaniam, ale teraz sú pred aktérmi zložité diskusie. „Všetci chceme prímerie. Nedokážem si predstaviť, že by sa ďalšie stretnutie uskutočnilo bez neho,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

Trump na to reagoval slovami, že v nedávnej minulosti nebolo prímerie potrebné na ukončenie iných vojen, ak však bude v prípade Ukrajiny potrebné, privíta ho.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s Trumpom a európskymi lídrami vyhlásil, že rokovania „boli veľmi dobré“. Zdôraznil, že hlavnou témou boli bezpečnostné záruky, pričom bezpečnosť Ukrajiny podľa neho závisí od Spojených štátov a európskych spojencov.

Zelenskyj sa poďakoval aj prvej dáme USA Melanii Trumpovej za list adresovaný Putinovi ohľadom ukrajinských detí zavlečených do Ruska a spomenul, že ďalšie citlivé otázky – vrátane územných – sa budú riešiť na trilaterálnom stretnutí – za účasti Putina.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin súhlasí, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky. Prezradil to Donald Trump

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac