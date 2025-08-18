Rokovania v Bielom dome pokračujú: Trump priamo počas nich volal s Putinom, Macron navrhol štvorstranný summit s Ruskom

Pondelňajšie rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Oválnej pracovni sa po krátkej prestávke obnovili, uvádza hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov, informuje TASR podľa stanice CNN. Hovorca však bez bližších podrobností dodal, že rozhovory momentálne prebiehajú výlučne „vo formáte lídrov“.
Viaceré médiá vrátane CNN či stanice BBC krátko predtým uvádzali, že rozhovory Trumpa, Zelenského a európskych lídrov sa skončili, avšak ich účastníci zostali v Bielom dome, aby pokračovali v rokovaniach „pravdepodobne v inom formáte“. Z najnovších správ sa ale zdá, že rokovania sa po prestávke len obnovili. „V Oválnej pracovni pokračujú po prestávke rokovania vo formáte ‚výlučne lídrov‘,“ povedal Nykyforov bez ďalších podrobností alebo aspoň spresnenia, čo uvedený formát znamená.
Rokovania nasledovali priamo po samostatných rozhovoroch Trumpa so Zelenským. Ich úvod bol vysielaný naživo, pričom francúzsky prezident Emmanuel Macron už počas neho vyzval na štvorstranný summit s účasťou Ukrajiny, Ruska, USA a Európy s cieľom dosiahnuť mier a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.
V súvislosti so svojím návrhom argumentoval, že keď sa rokuje o bezpečnostných zárukách, ide o bezpečnosť celého európskeho kontinentu Následne lídri pokračovali v rozhovoroch za zatvorenými dverami.
Rokovanie prerušil
Nemecký denník Bild informoval, že Trump nakrátko prerušil toto stretnutie s európskymi lídrami a so Zelenským, aby zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Trump pôvodne avizoval, že šéfovi Kremľa zavolá až po týchto rokovaniach.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová pripomenula odvahu ukrajinských vojakov pri zadržiavaní postupu ruskej armády na Ukrajine a jednotu, ktorá bola potrebná na podporu Kyjeva. „Ak chceme dosiahnuť mier a zaručiť spravodlivosť, musíme byť jednotní,“ zdôraznila. Ubezpečila, že Ukrajina a jej spojenci sa môžu aj naďalej spoliehať na podporu Talianska. Dodala, že hlavným bodom diskusie v Bielom dome budú bezpečnostné záruky a spôsob, ako zabrániť opakovaniu konfliktu.
Bude či nebude prímerie?
Nemecký kancelár Friedrich Merz označil cestu k mieru na Ukrajine za otvorenú. Upozornil však, že ďalšie rokovanie by malo viesť k prímeriu. Podľa Merza summit prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške minulý piatok „otvoril cestu“ k mierovým rokovaniam, ale teraz sú pred aktérmi zložité diskusie. „Všetci chceme prímerie. Nedokážem si predstaviť, že by sa ďalšie stretnutie uskutočnilo bez neho,“ uviedol.
Trump na to reagoval slovami, že v nedávnej minulosti nebolo prímerie potrebné na ukončenie iných vojen, ak však bude v prípade Ukrajiny potrebné, privíta ho.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s Trumpom a európskymi lídrami vyhlásil, že rokovania „boli veľmi dobré“. Zdôraznil, že hlavnou témou boli bezpečnostné záruky, pričom bezpečnosť Ukrajiny podľa neho závisí od Spojených štátov a európskych spojencov.
Zelenskyj sa poďakoval aj prvej dáme USA Melanii Trumpovej za list adresovaný Putinovi ohľadom ukrajinských detí zavlečených do Ruska a spomenul, že ďalšie citlivé otázky – vrátane územných – sa budú riešiť na trilaterálnom stretnutí – za účasti Putina.
