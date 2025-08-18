Putin súhlasí, aby Západ poskytol Ukrajine bezpečnostné záruky. Prezradil to Donald Trump

Ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s tým, aby západné krajiny poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, oznámil v pondelok večer stredoeurópskeho času americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Európske štáty podľa neho budú musieť niesť veľkú časť tohto „bremena“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Správu aktualizujeme.
