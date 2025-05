Rok 2025 je už zrejme odpísaný: La Niña zlyhala, neurobila, čo sa očakávalo a čísla naznačujú niečo hrozivé

Aj keď sa to momentálne nezdá, rok 2025 sa do dejín môže zapísať ako mimoriadne horúci. Teploty sú o 1,7 °C vyššie ako v predindustriálnej ére. Zmiernenie otepľovania mal priniesť jav La Niña, no nestalo sa tak.

Ako informuje iMeteo, ľudská činnosť je taká intenzívna, že oceány sa jej vplyvom otepľujú čoraz viac. Klimatické zmeny mal zmierniť jav La Niña, zdá sa ale, že nádej pohasla. Rok 2025 tak môže byť takpovediac odpísaný. La Niña je súčasťou klimatického cyklu El Niño – južná oscilácia (ENSO). Ovplyvňuje teploty oceánov aj atmosférické prúdenie, čo má vplyv na počasie na celom svete.

La Niña podľa odborníkov pomáhala znižovať globálnu teplotu o niekoľko desatín stupňov. Výraznejšie ochladenie sa ale nedostavilo ani minulý rok. Oceány sa otepľujú a každý rok sú teploty vyššie aj v čase, keď by La Niña mala priniesť ochladenie.

La Niña nestíha

„Ďalším faktorom prispievajúcim k otepľovaniu je neustály rast emisií skleníkových plynov. Počas El Niña dochádza k obmedzeniu absorpcie uhlíka na súši, pretože sucho v Južnej Amerike a ďalších oblastiach bráni rastu rastlín, zatiaľ čo rozklad organickej hmoty uvoľňuje viac CO₂. La Niña obvykle tento proces obracia, zvyšuje zrážky a podporuje rast vegetácie, čo vedie k dočasnému poklesu koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére,“ informuje iMeteo.

Príroda sa už s otepľovaním nedokáže sama vyrovnať. Vo viacerých častiach Európy bolo už v januári nezvyčajne teplo. Teploty boli nadpriemerné aj v Kanade a na Sibíri, a to až o 7 °C. Teplé oceány a málo extrémneho chladu v polárnych oblastiach zapríčiňujú, že rok 2025 je od začiatku teplejší ako by mal byť. „Klimatické cykly, ako La Niña, už nemusia byť schopné dočasne mierniť rastúce globálne teploty,“ dozvedáme sa. Globálne otepľovanie postupuje rýchlejšie, ako si odborníci mysleli.