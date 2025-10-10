Rodina Ivany Christovej sa rozrastá. Dcéra Daniela opäť žiari šťastím, pod srdcom nosí nový život

Radosť, emócie a dojatie. Influencerka a moderátorka Daniela Zajíček Christová oznámila, že sa s manželom opäť stanú rodičmi. Ich malá dcérka Zojka sa tak čoskoro dočká súrodenca.
V rodine prvej Miss Československo Ivany Christovej zavládla veľká radosť. Jej dcéra, modelka a influencerka Daniela Zajíček Christová, sa na Instagrame podelila o krásnu správu, že s manželom Milošom čakajú druhé bábätko. Spolu už vychovávajú štvorročnú dcérku Zojku, z ktorej sa onedlho stane veľká sestra.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ďalšie bábätko na ceste
Na svojom profile sa podelila o dojímavé video, v ktorom prezradila, že jej rodina sa čoskoro rozrastie. K záberom pridala aj nežné slová plné lásky: „Mama, otec a tvoja staršia sestra sa už nevedia dočkať, kedy ťa spoznajú! Naše srdcia (a rodina) opäť rastú. Cítime sa tak požehnaní!“ Ľudia jej v komentároch úprimne gratulovali a priali veľa zdravia a šťastia celej rodine.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nahlásiť chybu v článku