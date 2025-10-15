Rodičovský príspevok prekročí historickú hranicu. Takýto vysoký ešte nebol, rodičia sa potešia

Rodičia a najmä mamy sa po narodení dieťatka spoliehajú na podporu štátu, a to v podobe príspevku pri narodení dieťaťa, materskej a rodičovského príspevku. Posledný spomínaný môže mnohých odrádzať od toho, aby sa pripravovali na rodičovstvo, keďže jeho suma je vo väčšine prípadov nižšia ako suma materskej, a tak mnohé mamy nastupujú do práce na polovičný úväzok. Teraz však budú mať dôvod na radosť.
Ako informoval portál Denník N, minister práce Erik Tomáš oznámil, ako sa od budúceho roka zvýši suma rodičovského príspevku. Zo súčasných 482,30 eura stúpne na 500,10 eura, čím prekročí významný míľnik 500 eur. Výška príspevku pritom závisí od životného minima a zvyšuje sa každoročne.
Kto má nárok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvádza, že nárok na rodičovský príspevok vznikne tomu, kto zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou) a má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu. Nárok si pritom môže uplatniť len jeden z rodičov dieťaťa. Vo väčšine prípadov je to mama, ktorá takto pokračuje v podpore od štátu po tom, ako jej zanikne nárok na materskú.
