Robert Fico by chcel úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Skritizoval Žilinku, podľa neho sa postavil na stranu opozície

Je to podľa neho najvhodnejším riešením.

Najvhodnejším riešením by podľa premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) bolo pristúpiť k zmene Trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný. Uviedol to v nedeľu na tlačovej konferencii v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika.

„Je nám ľúto, že k takémuto rozhodnutiu Ústavného súdu prišlo. Opakujem, rešpektujem ho, ale našou povinnosťou vzhľadom na tieto absurdnosti a nehoráznosti je rozmýšľať, ako systém kajúcnikov, udavačov a gaunerov upravíme, lebo v takom stave, ako je teraz, je absolútne neakceptovateľný, je priam nebezpečný pre demokratický politický systém,“ uviedol.

Predseda vlády dodal, že právna úprava, ktorej účinnosť je pozastavená, je podľa neho správna, a kým ÚS rozhodne, musia konať. „Myslím si však, že keby sudcovia Ústavného súdu na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali. Naopak, okamžite by zhodili zo stola podanie generálneho prokurátora,“ dodal.

Kritika na Žilinku

Premiér zároveň kritizoval postup generálneho prokurátora Maroša Žilinku a naznačil, že sa podľa neho postavil na stranu opozície. „Nikdy tak nevstúpila prokuratúra do politického súboja, ako sa to stalo za posledné dva-tri týždne,“ vyhlásil.

Ústavný súd SR tento týždeň pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel.

Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie. Novelu Trestného zákona napadol na ÚS aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Aj ich návrhy prijal ÚS na ďalšie konanie, pričom ich spojil na spoločné konanie.

