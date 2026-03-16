Riešiť budú aj odvolávania Gašpara: Poslanci sa vrátia do lavíc skôr, na programe je mimoriadna schôdza

Ilustračná foto: SITA, Kancelária Národnej rady SR

Nina Malovcová
TASR
Opozícia chce odvolať podpredsedu NR SR.

V utorok (17. 3.) sa poslanci Národnej rady (NR) SR po vyše mesiaci vrátia do lavíc. Pokračovať majú v 46. schôdzi, ktorú prerušili 13. februára. Vtedy sa dohodli, že schôdza bude pokračovať v marci a nebude sa na nej hlasovať. Okrem toho ich čaká v utorok aj mimoriadna schôdza, ktorú iniciovala opozícia. Chce na nej odvolávať podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD).

Mimoriadne rokovanie je naplánované od 13.30 h. Poslanci sa zídu netradične v utorok, hoci podľa harmonogramu schôdzí mali ďalšie rokovanie naplánované od 14. apríla. Vo februári sa však dohodli, že od 17. marca do piatka (20. 3.) budú pokračovať v schôdzi.

Hlasovať sa bude až v apríli

Šéf NR SR Richard Raši (Hlas-SD) vtedy tento krok odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na februárovej schôdzi ešte nedostal. Poslanci sa zároveň dohodli, že nebudú o prerokovaných bodoch hlasovať, ale odhlasujú ich až na aprílovej schôdzi.

Na snímke poslanci počas hlasovania o vyslovení nedôvery šéfovi rezortu vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) na zasadnutí 40. schôdze Národnej rady SR v Bratislave v piatok 24. septembra 2021. FOTO TASR – Jakub Kotian *** Local Caption *** Roman Mikulec sála

Koaliční partneri sa tiež dohodli, že na schôdzi by mali riešiť aj zrušenie zákona, ktorý mal zaviesť transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Účinnosť zákona pozastavil Ústavný súd (ÚS) SR. Koalícia sa pre zrušenie zákona rozhodla aj v súvislosti s podaním na ÚS. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy.

Na utorok je zvolaná aj mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR. Iniciovalo ju opozičné PS. Obáva sa, že Gašpar zneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou alebo „s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho prostredia“. Podpredseda NR SR a niekdajší policajný prezident čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec.

Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

