Rezort kultúry plánuje masívne prepúšťanie: Stovky ľudí prídu o prácu, Machala už žiada menné zoznamy

Ministerstvo kultúry SR plánuje výrazné škrty, ktoré sa dotknú stoviek pracovníkov kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku. Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala požiadal riaditeľov organizácií, aby bezodkladne zredukovali desať percent pracovných miest a zaslali menné zoznamy ľudí, ktorí majú prísť o prácu.
Ako informoval denník SME, ide o súčasť konsolidačných opatrení, ktoré majú znížiť výdavky štátu. Prepúšťanie sa pritom deje krátko po kauze predražených leteniek ministerky Martiny Šimkovičovej a v čase, keď rezort predstavil novú inštitúciu – Múzeum národného obrodenia.
Prepúšťanie ešte pred konzultáciami
Pod ministerstvo kultúry patrí tridsať príspevkových organizácií vrátane Slovenského národného divadla, Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea či Slovenskej filharmónie. Mnohé z nich zamestnávajú stovky odborníkov a umelcov, ktorých pozície sú nenahraditeľné.
Napriek tomu museli všetci riaditelia do 16. októbra odoslať na ministerstvo menné zoznamy prepustených. V e-maili, ktorý má denník SME k dispozícii, Machala uvádza, že ide o pokyn ministerstva financií. „Týmto vás žiadame o vykonanie tohto konsolidačného opatrenia bezodkladne,“ napísal. Konzultácie o dôsledkoch prepúšťania sa majú uskutočniť až dodatočne, čo podľa viacerých riaditeľov vyvolalo napätie a neistotu.
Kultúrne inštitúcie na hrane
O prácu môžu prísť stovky zamestnancov. Slovenské národné divadlo zamestnáva približne 800 ľudí, Slovenské národné múzeum takmer 600, Slovenská filharmónia a Národné divadlo Košice zhruba 300. Slovenská národná galéria, ktorá už začiatkom roka čelila hromadným výpovediam, má po posledných zmenách menej než 261 pracovníkov. Mnohé inštitúcie pritom už teraz fungujú s poddimenzovaným personálom, pričom zamestnanci často pracujú na skrátené úväzky.
Kultúra dlhodobo trpí nedostatkom financií
Podľa dokumentu Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030, ktorý vznikol ešte počas pôsobenia Silvie Hroncovej, sú platy v kultúre hlboko pod priemerom. Zamestnanci kultúrnych a kreatívnych odvetví zarábajú len približne 63 % mzdy vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v národnom hospodárstve.
Rezort zatiaľ neuviedol, koľkých ľudí sa prepúšťanie presne dotkne ani koľko financií má týmto krokom ušetriť. Situácia však vyvoláva obavy, že už aj tak podfinancovaný sektor kultúry príde o ďalších kvalifikovaných odborníkov.
