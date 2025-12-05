Revolúcia v účesoch: Najväčší vlasový trend 2026 hlási návrat odvahy a prirodzenej elegancie

Do sveta účesov sa postupne vkráda hravosť. Práve tá bude dominovať vlasom a jar a leto 2026 sa budú niesť v znamení výrazných a odvážnych účesov. Jednoducho povedané, skúste si predstaviť 90. roky s moderným nádychom.
Mnohí nevedia, kam presne sa podelo posledných 12 mesiacov, no rok 2026 je už za rohom, čo znamená, že je čas začať skúmať, aké budú najväčšie trendy budúceho roka. Ako vždy, nový rok prináša novú vlnu inšpirácie. Nadchádzajúca sezóna v oblasti módy, krásy a popkultúry sa postupne formuje, no už teraz je jasné, že pôjde o jednu z najodvážnejších, ako uvádza portál Stylist. Či už plánujete veľkú premenu, alebo len chcete osviežiť svoj charakteristický štýl, nie je núdza o nápady, ktoré podnietia vašu fantáziu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Dramatická a živá koruna krásy
Zatiaľ čo nedávne jarné a letné módne prehliadky ukázali všetko od textúrovaných vĺn od Ully Johnson až po luxusné vyčesané vlasy od Christiana Siriana, pokračovalo to posadnutosťou v bob účesoch a objavilo sa aj množstvo takých, ktoré pôsobili dramatickejšie. Spoločným prvkom je pocit sebavedomia a zábavy, ktorý ladí s aktuálnou náladou.
„Veľké, odvážne a bez ospravedlňovania hravé, táto sezóna je o preháňaní a prijímaní objemných, antigravitačných siluet,“ hovorí Sam McKnight, kaderníčka modelky Kate Moss. „Predstavte si bomby z 90. rokov s moderným nádychom: vlasy, ktoré sú väčšie ako život, plné postoja a bez námahy textúrované,“ pokračovala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O textúrovaných vlasoch budeme ešte veľa počuť, ide o vlasy s prirodzeným objemom, vrstvením a tvarom. Na rozdiel od hladkého, rovného povrchu pôsobia „živšie“ ako trvalá v 80. a 90. rokoch.
Nahlásiť chybu v článku