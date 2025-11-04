Ranná špička priniesla problémy: Bratislavu paralyzovali viaceré kolóny. Vodiči hlásia zdržanie, pripravte si pevné nervy

Ranné nehody a kolóny komplikujú príchod do hlavného mesta.

Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v utorok ráno nehody a kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Nehodu dokumentujú za Mostom SNP smerom do centra. Zdržanie je tam 20 minút.

Nehodu evidujú aj na rýchlostnej ceste R7 na vjazde do Bratislavy od Šamorína, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh, vodiči sa zdržia 15 minút.

Kolóny na vjazdoch do hlavného mesta

Kolónu hlásia aj na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca, kde je zdržanie desať až 15 minút. Rovnako je kolóna a zdržanie aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom zo Stupavy.

Ilustračná foto: TASR – Lukáš Grinaj

Tunel Sitina v smere do Petržalky pre kolóny priebežne uzatvárajú. Desať až 15 minút si vodiči postoja aj v kolóne na vjazde do Bratislavy po starej seneckej smerom z Bernolákova.

Viacero nehôd na diaľniciach v okolí hlavného mesta

K nehode došlo aj na D4 smerom z Lužného mosta na mestskú časť Bratislava-Jarovce. Zrazili sa tam tri autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú aj na D1, kde sa v pripájacom pruhu z odpočívadla Zeleneč smerom do Bratislavy zrazili dve autá. Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť.

