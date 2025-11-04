Ďalšia samospráva vyjadrila podporu 17. novembru. Zamestnanci úradu aj organizácií kraja dostanú v tento deň voľno

Krajský úrad v Banskej Bystrici zatvorí dvere, zamestnanci dostanú 17. novembra voľno.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú.

Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková s tým, že šéf kraja zároveň zašle zamestnancom osobný pozdrav k tomuto štátnemu sviatku.

Pripomienka Novembra ’89 namiesto vyučovania

Stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK Lunter odporúča namiesto bežných hodín venovať sa pripomienke Novembra ’89, a to premietaním dobového filmového dokumentu o priebehu prvého týždňa Nežnej revolúcie, ktorý školám poskytne Úrad BBSK.

Prípadne spojiť premietanie s iným vhodným doplňujúcim programom k tomuto významnému dátumu v našich dejinách. Na zvyšok dňa šéf kraja odporúča udeliť študentom a pedagógom voľno.

Význam 17. novembra v dejinách Slovenska

Ako Lunter pripomenul, odkaz Dňa boja za slobodu a demokraciu je vpísaný do našich moderných dejín hneď vedľa SNP z roku 1944 a vyhlásenia samostatnej demokratickej republiky v roku 1993.

„Každá z týchto udalostí formovala našu identitu ako slobodomyseľného, demokratického a humanistického národa. Úcta k 17. novembru sa, žiaľ, líši podľa stranícko-politickej povahy tej-ktorej vlády, a ten tohtoročný sviatok je spojený s osobitne poľutovaniahodnými rozpakmi,“ zdôraznil Lunter.

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.

