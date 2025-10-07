Raketová dilema: Trump zvažuje, či pošle Ukrajine rakety Tomahawk. Chce vedieť, ako ich použije, obáva sa eskalácie vojny

Americký prezident Donald Trump v pondelok prezradil, že pred rozhodnutím o dodávke amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu chce vedieť, ako ich Kyjev plánuje využiť. Zdôvodnil to tým, že nechce prispieť k ďalšej eskalácii ruskej vojny na Ukrajine.
TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal USA, aby umožnili predaj týchto rakiet európskym krajinám, ktoré by ich následne mohli poslať Ukrajine. Rakety dlhého doletu Tomahawk by podľa Reuters umožnili Kyjevu zasiahnuť aj ciele hlboko vo vnútri Ruska vrátane Moskvy.
Putin varuje pred zničením vzťahov medzi Ruskom a USA
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu varoval, že ak by Spojené štáty poskytli Ukrajine tieto rakety na údery hlboko vo vnútri Ruska, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.
Trump pred novinármi v Bielom dome nevylúčil dodanie rakiet. „Chcem zistiť, čo s nimi plánujú robiť. Kam ich chcú poslať? Asi by som sa na to mal opýtať. Položil by som pár otázok. Nechcem tú vojnu eskalovať,“ dodal americký prezident. Kremeľ ani kancelária ukrajinského prezidenta sa k vyjadreniam amerického prezidenta bezprostredne nevyjadrili.
Rusko hlási stovky zostrelených dronov
Rusko v utorok uviedlo, že Ukrajina druhú noc po sebe vyslala v rámci odvetnej reakcie nad jeho územie rozsiahlu vlnu bezpilotných lietadiel. Moskva oznámila, že tamojšia protivzdušná obrana zostrelila 184 dronov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Väčšina dronov bola zachytená nad Kurskou a Belgorodskou oblasťou, uviedlo ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. V pondelok Rusko oznámilo, že zachytilo 251 dronov. AFP konštatuje, že išlo o jeden z najväčších odvetných útokov Kyjeva. Vyžiadali si dve obete na životoch a spôsobili výpadky elektrickej energie, pričom podľa miestnych úradov je v Belgorodskej oblasti stále bez elektriny približne 1000 obyvateľov.
Kyjev prisľúbil, že zintenzívni svoje útoky na ruskom území, najmä na ruskú ropnú infraštruktúru. Považuje to za legitímnu odpoveď na každodenné útoky Moskvy na ukrajinské mestá a energetickú sieť, ktoré niekoľkokrát pripravili o kúrenie a elektrinu milióny ľudí, píše AFP.
