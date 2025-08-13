Raketa Ariane 6 vyniesla na obežnú dráhu cennú družicu. Môže ušetriť miliardy eur a milióny životov

Nosná raketa Ariane 6 v stredu o 02.37 h SELČ úspešne odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane, pričom na obežnú dráhu vynáša európsku družicu novej generácie, ktorá bude varovať pred extrémnymi poveternostnými javmi, informuje TASR.
Varovania, ktoré chránia majetok a životy
Európska organizácia pre využívanie meteorologických družíc (EUMETSAT) uviedla, že jej družica MetOp-SG-A1 bude poskytovať „skoršie varovania, ktoré pomôžu chrániť životy a majetok pred extrémnym počasím“.
„Pozorovania MetOp-SG-A1 pomôžu meteorológom zlepšiť krátkodobé a strednodobé modely počasia, ktoré môžu zachrániť životy tým, že umožnia včasné varovania pred búrkami, vlnami horúčavami a inými katastrofami, a pomôžu poľnohospodárom chrániť plodiny, prevádzkovateľom siete riadiť dodávky energie a pilotom a námorníkom bezpečne sa plaviť,“ dodala EUMETSAT.
Raketa so štvortonovým satelitom odštartovala z francúzskej vesmírnej základne Kourou vo Francúzskej Guyane. Družica MetOp-SG-A1 bude umiestnená na polárnu obežnú dráhu vo výške 800 kilometrov.
Liftoff of Ariane 6 flight #VA264 launching Metop-SG-A1 and Copernicus Sentinel-5A to orbit! pic.twitter.com/7HTlq6c9Ow
— European Space Agency (@esa) August 13, 2025
6 prístrojov
Družica nesie šesť prístrojov vrátane IASI-NG – infračervenej sondy, ktorá bude poskytovať merania dvakrát presnejšie ako jej predchodca – a atmosférický infračervený sondážny interferometer (IASI) navrhnutý francúzskym Národným centrom pre vesmírne štúdie (CNES) v spolupráci s EUMETSAT a umiestnený na európskych meteorologických družiciach MetOp. Jeho modely A, B a C boli vypustené v rokoch 2006, 2012 a 2018.
MetOp-SG-A1 bude merať teplotu atmosféry a profily vodnej pary, teploty oceánov a kontinentov, ako aj 16 základných premenných pre monitorovanie klímy – ako sú skleníkové plyny, púštny prach a oblačnosť –, ktoré je možné detegovať iba z vesmíru.
Družica MetOp-SG-A1 je prvým európskym príspevkom k programu pod vedením USA – Spoločnému polárnemu systému -, ktorý umiestňuje družice obiehajúce medzi severným a južným pólom.
„Extrémne počasie stálo Európu za posledných 40 rokov stovky miliárd eur a desiatky miliónov životov – búrky ako Boris, Daniel a Hans, rekordné vlny horúčav a prudké lesné požiare sú len najnovšou pripomienkou,“ povedal generálny riaditeľ EUMETSAT Phil Evans.
„Štart rakety MetOp-SG-A1 je významným krokom vpred v poskytovaní presnejších nástrojov národným meteorologickým službám v našich členských štátoch na záchranu životov, ochranu majetku a budovanie odolnosti voči klimatickej kríze,“ doplnil Evens.
Štart rakety Ariane 6 bol tretím od jej prvého letu v júli minulého roka. Spoločnosť Ariane uviedla, že v nasledujúcich rokoch plánuje 32 štartov z Kourou a že jej cieľom je uskutočniť deväť alebo desať štartov ročne.
