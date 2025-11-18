Radikálna premena Jakuba Prachařa: Pribral 15 kíl a oholil si vlasy, nespoznali by ste ho

Herec Jakub Prachař prechádza jednou z najväčších fyzických premien svojej kariéry. Vďaka novej úlohe v seriáli Spřízněná duše sa mení na postavu, ktorú by od neho čakal len málokto.
Magazín extra.cz odhalil, že pre svoju novú rolu sobášneho podvodníka musel nielen výrazne zmeniť imidž, ale prijať aj netradičnú výzvu, ktorá okamžite vyvolala búrlivé reakcie fanúšikov.
Premena, ktorú nik nečakal
Prachař sa v pripravovanej šesťdielnej sérii predstaví v úplne inom svetle, než na aké sú diváci zvyknutí. Pribratých pätnásť kíl, úprava účesu smerom k poloplešine a civilnejší výzor mu dodali charakter podvodníka Milana Bareša, ktorý manipuluje hneď tri ženy naraz. Samotný herec priznáva, že takáto výzva mu prišla vhod.
„Beriem to ako výzvu – konečne budem hrať niečo iné než obvykle. Hneď na začiatku sa ma pýtali, či mi nevadí, keby som mal plešinu, takže to nakoniec skončilo poloplešinou,“ uviedol pre TV Nova.
Pribratie vraj nebolo žiadnym problémom: „A potom ich tiež zaujímalo, či by som mohol pribrať. Na to som hneď prikývol. Zamakal som na tom, išlo to samo. Mám hore asi pätnásť kíl.“ Aj samotná postava má podľa neho špecifické čaro: „Hovorí ženám to, čo chcú počuť. A ony sa s ním vďaka tomu cítia v bezpečí.“
