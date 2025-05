Poslancov sme sa pýtali na Ficovu cestu do Moskvy: Hlas-SD hovorí o budovaní mostov, Šimečka o hanbe

Predseda vlády SR Robert Fico dlhodobo hovoril o svojej účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Rozhodol sa tak napriek kritike EÚ a slovenskej opozície. Spolu s ním mali vycestovať aj europoslanci Erik Kaliňák a Ľuboš Blaha.

Fico je jediným lídrom Európskej únie, ktorý Kremľu potvrdil účasť na vojenskej prehliadke. Pred niekoľkými dňami hovoril nielen o tom, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale v Moskve má rokovať aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, alebo s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podobne ako aj estónska premiérka Kaja Kallasová Fica varovali pred politickými dôsledkami. Kallasová túto návštevu označila za „test lojality“.

Fico sa nevyhol ani kritike zo strany nášho suseda. Poľsko, napriek tomu, že povolilo prelet štátnej letky cez jeho územie, uviedlo, že túto cestu považuje za nepochopiteľnú. „Je pre nás ťažko pochopiteľné, že lídri krajín, ktoré sa deklarujú ako stúpenci mieru a odporcovia pokračovania vojenských operácií, sa rozhodnú prijať pozvanie od Vladimira Putina, ktorý vydal rozkaz na útok proti susednému štátu, začal nevyprovokované vojenské akcie a tým spôsobil masové presídlenia obyvateľstva, utrpenie a smrť tisícov ľudí (civilistov aj vojakov), ako aj deštrukciu, únosy civilistov – vrátane detí,“ informovalo ministerstvo zahraničných vecí.

V predvečer 8. mája premiér vo videu na sociálnej sieti oznámil, že mu Estónsko nepovolilo prelet. Priznal, že nestihne celý dohodnutý program a že sa snažia nájsť alternatívnu trasu, aby sa mohol 9. mája ráno zúčastniť kladenia vencov a bilaterálnych stretnutí. Rozhodnutie pobaltskej krajiny označil za „vážny pokus zmariť jeho cestu do Moskvy“.

Neskôr po Estónsku prelet zakázali aj Lotyšsko a Litva.

Ficove plány

Premiér nedávno vyhlásil, že cieľom jeho cesty je aj hovoriť o perspektívach ukončenia vojny na Ukrajine a že chce vytvárať vzťahy medzi Západom a Východom. „Budeme opätovne opakovať, že mier je jediné východisko zo všetkého marazmu, ktorý dnes vidíme. Ak niekto postaví železnú oponu, garantujem vám, že zoberiem pílku na železo a budem v tej železnej opone vytvárať priestor na to, aby vždy existovali nejaké vzťahy medzi Východom a Západom,“ vyhlásil.

Okrem toho má položiť vence k hrobu neznámeho vojaka, čo označil za základný bod programu a prejavenie úcty k minulosti. Súčasťou jeho programu malo byť dnes 8. mája aj stretnutie hláv delegácií a obed v piatok 9. mája.

Vyjadrenie členov koalície a prezidenta

Opozícia v zložení PS, SaS, KDH a Demokrati dnes organizuje protestné akcie naprieč celým Slovenskom. „Kým premiér Fico oslavuje v Moskve, my zostávame tam, kde patríme – doma, na Slovensku, v Európe,“ píšu strany pod popis podujatia na sociálnej sieti. Igor Matovič ich pred niekoľkými dňami vyzval na návštevu Kyjeva.

Napriek kritike opozičných predstaviteľov a znepokojeniu zo strany EÚ, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) o jeho účasti na oslavách povedal, že ide o suverénne rozhodnutie premiéra suverénnej krajiny. „Premiér suverénnej krajiny má právo rozhodnúť sa urobiť, čo on uzná za vhodné, bez toho, aby mu niekto diktoval, čo má robiť,“ skonštatoval Blanár.

Prezident SR Peter Pellegrini uviedol, že Ficovu cestu sa snaží nevnímať ako gesto podpory ruskej agresie, ale ako gesto voči udalostiam spred 80. rokov.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa k premiérovej ceste vyjadril zdržanlivo. Vojakom Červenej armády podľa jeho slov patrí veľká vďaka za oslobodenie Slovenska, zároveň by sme však nemali legitimizovať súčasný ruský režim, ktorý bezdôvodne napadol Ukrajinu. Fico sa podľa neho „snaží vyvažovať“.

„Ja som povedal za seba a verím, že za stranu Hlas to je rovnako: My máme veľký rešpekt a veľkú úctu k tým, ktorí položili svoj život za oslobodenie našej krajiny, nášho Slovenska a sú to desaťtisíce ľudí. Ale zároveň musíme byť v tomto veľmi jasní, aby nenastal omyl, že vďaka tomu budeme legitimizovať alebo ospravedlňovať to, čo sa deje na Ukrajine,“ povedal.

Interez oslovil poslancov NR SR, aby sa k ceste premiéra do Moskvy vyjadrili. S otázkami sme sa obrátili na členov koalície aj opozície, spomedzi koaličných poslancov a klubov odpovedal iba Ján Blcháč (Hlas-SD).

Otázky:

Ako vnímate plánovanú návštevu predsedu vlády SR v Moskve?

Súhlasíte s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom, že ide o suverénne rozhodnutie a že by premiérovi krajiny, ktorá je súčasťou EÚ a NATO, nemal nikto „diktovať“?

Aké svetlo na nás vrhá návšteva Roberta Fica u Putina medzi partnermi?

Odpovedajú: Veronika Remišová, Anežka Škopová, Martina Bajo Holečková, Ján Blcháč a Michal Šimečka.

