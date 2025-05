Rozprávali sme sa s Jaroslavom Naďom, neuveríte, čo povedal o voľbách. Toto nás prekvapilo v kolibe zo šou Na nože

Uplynulý týždeň sme si mohli vychutnať deň voľna navyše, no naši redaktori opäť nezaháľali. Pozrite si, aké zaujímavé články a rozhovory vám náš portál priniesol v rámci kategórie PREMIUM.

Od smrti Adolfa Hitlera uplynulo 80 rokov

Adolf Hitler je jednou z najkontroverznejších osobností našej histórie a je zodpovedný za stratu mnohých životov. Rozpútal najväčší vojnový konflikt v histórii a jeho príbeh je ukážkou toho, aké jednoduché je zmanipulovať masy ľudí a viesť ich k nenávisti, akú svet nevidel. Posledné dni jeho života boli plné paranoje a podozrievania.

Aj keď Adolf Hitler do poslednej možnej chvíle veril, že všetko skončí inak, aj on musel na konci uznať, že sa blíži jeho porážka. Poslednou bodkou bolo vylodenie v Normandii a hoci sa Hitler ešte pokúsil zvrátiť nevyhnutné a prelomiť západný front, nepodarilo sa mu to.

Keď už vedel, že sa blíži koniec, nevychádzal z bunkra a podľa neskorších výpovedí trpel paranojou a výbuchmi hnevu. Ako vyzerali jeho posledné dni a ako sa rozhodol ukončiť svoj život?

Všetko sa dozviete v článku: Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Od smrti Adolfa Hitlera uplynulo už 80 rokov, takto vyzerali jeho posledné dni

Miška pomáha prekonávať strach zo šoférovania

Bojíš sa šoférovania? Nezáleží na tom, či si čerstvý absolvent autoškoly alebo tvoj vodičák roky zapadá prachom – úzkosť za volantom trápi tisíce ľudí.

Namiesto pocitu slobody cítiš len tlak, zodpovednosť a strach z chýb. Nie si v tom sám.

V exkluzívnom článku ti prinášame rozhovor s Michaelou Pevnou, autorkou projektu Konečne za volantom, ktorá mení pohľad na to, čo znamená byť „dobrým vodičom“. Zabudni na perfekcionizmus a jazdu pod tlakom. My už teraz vieme, prečo je úplne v poriadku robiť chyby a poznáme aj tajný tip, ako môžeš opäť získať sebavedomie skúseného vodiča – bez tlaku, hanby a stresu.

Viac sa dočítaš v rozhovore: Miška pomáha prekonávať strach zo šoférovania: Jazda nemusí byť dokonalá ako v autoškole, klienti sa pýtajú na čokoľvek

Trochu veľa pozornosti kvôli „hŕstke aktivistov“

Od dokumentárneho filmu s názvom Pozor, padá SNG! sme preskočili k 24-hodinovej performancii Pozor, padá kultúra! Pred ministerstvom (MK SR) sa na sklonku minulého pracovného týždňa konalo podujatie, voľná adaptácia pohybovej inštalácie Ne-príbeh, za ktorou stojí dvojica Juraj Korec a Michaela Hučko Pašteková.

Kultúra na Slovensku je podľa mnohých v rozklade – chýba finančná podpora, sú prepúšťaní odborníci, dochádza k deštrukcii kľúčových inštitúcií, v ohrození sú pamiatky a aj zbierky diel.

Performatívny protest mal upozorniť na kroky, ktoré postupne zhadzujú kultúru a umenie. Jeho priebeh však nesťažovalo len počasie. Podujatie navštívil Daniel Bombic známy ako Danny Kollar, ktorý sa ho mal snažiť zosmiešniť.

O proteste si viac môžete prečítať v rozhovore Michaela Pašteková o proteste: Poslali na nás políciu, natáčal si nás Bombic. Trochu veľa pozornosti kvôli „hŕstke aktivistov“

Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá prežila skok z Empire State Building

1. mája uplynulo už 94 rokov od slávnostného otvorenia Empire State Building. Budova priťahovala množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli, že radikálne ukončia svoj život. Jedinou ženou, ktorej sa podarilo tento zúfalý krok prežiť, je Elvita Adamsová.

Jej príbeh mnohých ľudí poriadne šokoval. Elvita mala v živote množstvo problémov a nakoniec bola taká zúfalá, že už nevidela iné riešenie. Rozhodla sa, že ukončí svoj život skokom z mrakodrapu. Po skoku sa však stalo niečo nečakané a žene sa akoby zázrakom podarilo prežiť.

Ako jej príbeh skončil? Čo sa v jej živote udialo ďalej? Prečítajte si v našom článku: Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila

Aj Slovensko je ohrozené, majte pripravené zásoby vody a potravín

Ochromená verejná doprava, chaos v uliciach, panika v obchodoch a paralyzované nemocnice. Taký bol obraz Španielska, Portugalska a niektorých častí Francúzska v pondelok 28. apríla. Krajiny zasiahol masívny výpadok elektriny. Bez energie zostalo niekoľko miliónov ľudí. Príčinou mohol byť vzácny atmosférický jav, objavili sa však aj informácie o hackerskom útoku.

Interez oslovil bezpečnostného analytika Radovana Bránika, podľa ktorého stále nie je známa príčina takéhoto masívneho blackoutu. Pýtali sme sa aj na dôsledky a možné scenáre či ohrozenie Slovenska.

Viac o tom, čo blackout spôsobil a ako sa naň v prípade hrozby pripraviť, sa dočítate tu: Bezpečnostný analytik o masívnom blackoute: Aj Slovensko je ohrozené, majte pripravené zásoby vody a potravín

Adrián postavil drevený domček

Na Spiši v lone prírody vyrástol sebestačný ekologický domček z prírodných materiálov. Postavil ho Adrián Kormanik, ktorý pracuje ako miestny sprievodca pre Severný Spiš – Pieniny a priam si ho vysníval. Narazil na problém, ktorým boli finančné prostriedky a pozemok.

Podarilo sa mu s nástrahami vyrovnať a napokon trvalo dva roky, kým Adriánov tiny house ožil. V domčeku nechýba posteľ, kuchynka a ani toaleta. Ľudia by podľa Adriána mali chodiť častejšie do prírody, preto sa rozhodol priniesť tento zážitok aj ostatným a svoj vlastnoručne postavený Tiny House Freedom SL začal prenajímať.

Ako sa podarilo Adriánovi zohnať potrebné financie a ako prebiehala samotná stavba domčeka, nám prezradil v rozhovore: Adrián za dva roky postavil drevený domček: Má kuchynku aj toaletu, necítim sa v ňom stiesnene, je vhodný pre troch ľudí

Záborská hovorí o nerovnosti žien, Hlas o „rodinnej karte“

Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 18,4 % menej ako muži. Znamená to, že posledné dva mesiace v roku pracuje každá žena zadarmo – bez odmeny a bez nároku na ňu. Do 7. júna 2026 musí Slovenská republika do Zákonníka práce implementovať smernicu EÚ o rovnakom odmeňovaní.

Tieto a aj ďalšie témy sú pravidelne otvárané práve 1. mája. Ten je na Slovensku štátnym sviatkom, známym ako Sviatok práce. Okrem toho ide aj o deň, kedy sme sa stali členmi Európskej únie. 1. máj je však u nás naďalej venovaný predovšetkým oslave pracujúceho ľudu, jeho odhodlania a prínosu pre spoločnosť.

Interez oslovil poslancov NR SR, aby zodpovedali niekoľko otázok týkajúcich sa pracovných podmienok a predstáv o riešení problémov.

Ich odpovede si môžete prečítať v článku Poslancov sme sa pýtali, či je na Slovensku „radosť pracovať“: Záborská hovorí o nerovnosti žien, Hlas o „rodinnej karte“

Najväčšia loď na svete

Icon of the Seas je najväčšia a najdrahšia loď všetkých čias, ktorá predstavuje revolúciu v oblasti cestovania. S astronomickou investíciou v hodnote niekoľkých miliárd dolárov a futuristickým dizajnom ponúka zážitky, ktoré sú ďaleko za hranicami bežných letných dovoleniek.

Krstným otcom tejto impozantnej lode je jeden z najslávnejších argentínskych futbalistov, Lionel Messi, čo podčiarkuje jej výnimočnosť. Prvýkrát vyplávala 27. januára 2024 z Miami v USA. Plaví sa hlavne po Karibiku, jej trasy zvyčajne zahrňujú niektoré z najpopulárnejších karibských destinácií, ako Haiti, Mexiko, Jamajka, Portoriko a Americké Panenské ostrovy, pričom ponúka nekonečné možnosti zábavy, relaxu a luxusu.

Viac sa dozviete tu: Je 5-krát väčšia ako Titanic, týždenná plavba stojí 1 000 eur. Najväčšia výletná loď sveta je šialenosť z každého uhla

Vraj sme ideologicky zameraní a pre ministerstvo nepohodlní

FRAJ zostal bez podpory. Rada Fondu na podporu umenia (FPU) sa napriek odporúčaniu odbornej komisie rozhodla dotácie pre siedmy ročník festivalu neschváliť. Kultúra v Rimavskej Sobote je ohrozená. Nominanti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorí aktuálne sedia v Rade FPU, svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že FRAJ nemá „nič spoločné s kultúrou a umením“ a „nie je zameraný tvorivo, ale ideologicky“.

Organizátori festivalu sa napriek tomu rozhodli, že sa o jeho uskutočnenie aspoň pokúsia. Založili darovaciu stránku, prostredníctvom ktorej je možné FRAJ podporiť. „Pomôžte nám chýbajúce financie vyzbierať a dajme spolu najavo, že kultúra je nezlomná!“ odkazujú. Aktuálne sú však stále vzdialení od hranice 10-tisíc eur, ľudia zatiaľ darovali 3-tisíc eur.

„Je to pochopiteľné. Slovensko sa vďaka súčasnej vláde prepadá do čoraz väčšieho dna a pomoc dnes potrebuje množstvo projektov, nielen tých kultúrnych,“ hovorí jeden z organizátorov FRAJu Tomáš Bálint v rozhovore Tomáš organizuje FRAJ, ktorý nedostal podporu FPU: Vraj sme ideologicky zameraní a pre ministerstvo nepohodlní

Pred 14 rokmi zabili Usámu bin Ládina

Uplynulo presne 14 rokov, odkedy americké tajné služby zabili jedného z najhľadanejších teroristov histórie, Usámu bin Ládina. Za informácie, ktoré mali viesť k jeho dolapeniu, vypísali Spojené štáty americké odmenu vo výške 25 miliónov dolárov. Mnohé operácie sa skončili neúspešne, nakoniec bol Usáma bin Ládin zastrelený členom americkej špeciálnej jednotky.

Usáma bin Ládin sa narodil v roku 1957 v Saudskej Arábii do majetnej rodiny stavebného magnáta. Ako 19-ročný začal navštevovať univerzitu v Džidde, kde sa stal členom Moslimského bratstva, islamistického hnutia, ktoré hlása návrat ku koreňom islamu.

Ako sa z Usámu bin Ládina stal jeden z najhľadanejších teroristov? Aké konšpirácie sprevádzali jeho smrť? Všetko sa dozviete v článku: Smrť Usámu bin Ládina sprevádzali rôzne konšpirácie. Jednotky prileteli na špeciálnej helikoptére, nemohli však zmerať telo

Martin žije na Maldivách a potápa sa so žralokmi

Z Česka až do raja medzi žraloky. Martin Fricek je mladý dobrodruh, ktorý vymenil európsky zhon za pokoj exotického ostrova Maafushi na Maldivách, kde pracuje ako sprievodca a potápač, a to nie hocijaký. Pretože súčasťou jeho pracovného dňa je potápanie sa so žralokmi.

Martin sa v nádherných videách a fotografiách na svojom instagramovom profile delí o život pod hladinou Indického oceánu. V rozhovore nám prezradil, ako sa k tejto netradičnej práci dostal, prečo sú Maldivy viac ako len luxusné rezorty a akú sumu by sme si mali pripraviť na dovolenku v tomto tropickom raji.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Martin žije na Maldivách a potápa sa so žralokmi. Dovolenka tu môže stáť 3-tisíc eur, s inštruktorom vám nič nehrozí

Nechutný experiment trval 40 rokov

Čo by ste robili, ak by ste sa stali súčasťou vedeckej štúdie, ktorá vám okrem iných benefitov sľubuje aj bezplatnú zdravotnú starostlivosť, a o niekoľko desiatok rokov nato by ste zistili, že vás používajú len ako pokusného králika?

V 30. rokoch minulého storočia sa stovky afroamerických mužov stali súčasťou experimentu, ktorý im sľuboval lepšiu zdravotnú starostlivosť a bezplatné lekárske prehliadky. Bez oboznámenia sa však stali obeťami jedného z najtemnejších výskumov v histórii, na ktorý sa naša redaktorka pozrela bližšie.

Viac sa dozviete tu: Nechutný experiment trval 40 rokov: Lekári nakazili mužov desivou chorobou a zámerne neliečili, aby ich mohli skúmať

Slovensko môžu čakať posledné slobodné voľby

Vláda Roberta Fica nakupuje nezmysly, míňa peniaze na bludy, zvyšuje si platy, rozdáva renty a ľuďom zvyšuje dane. Na to, aby sa situáciu na Slovensku podarilo stabilizovať, bude treba minimálne dve volebné obdobia prozápadnej, prodemokratickej a zodpovednej vlády. Myslí si to bývalý minister obrany Jaroslav Naď, dnes predseda strany Demokrati.

„Robert Fico sľuboval pokoj a koniec chaosu, no odkedy prišiel, zažívame taký chaos, ako nikdy predtým. Myslím si, že ľudia to už pochopili a Fico samotný si uvedomuje, že končí,“ povedal.

Viac o scenároch, ktoré Slovensko čakajú, si môžete prečítať v tomto článku: Jaroslav Naď exkluzívne: Ak nevyhrajú demokratické strany, čakajú nás posledné slobodné voľby. Slovensko stojí na okraji

Boli sme v kolibe zo šou Na nože

Šéfkuchár Martin Novák, známy svojou nekompromisnou kritikou a túžbou po dokonalosti, sa v 10. epizóde mimoriadne úspešnej televíznej šou Na nože vybral do srdca Liptova, kde si posvietil na reštauráciu s tradičnou slovenskou kuchyňou. Koliba, ktorej sa miestni donedávna vyhýbali, dnes zažíva renesanciu, o čom sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Kolibu pod Vlkolíncom, ktorá sa nachádza na hlavnom ťahu medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou, sme navštívili aj my. Obed pre dvoch nás vyšiel na 44,50 eura. Ochutnali sme nielen bryndzové pirohy, ktoré Novák skritizoval, ale aj vychýrený podpecník, ktorý si, naopak, v šou vyslúžil pochvalu od šéfkuchára aj hostí.

Viac sa dozviete tu: Boli sme v kolibe zo šou Na nože: Za obed sme zaplatili takmer 45 eur, túto vec aj napriek upozorneniu nezrušili