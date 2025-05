Meteorológ Pecho o rozklade SHMÚ: Nové vedenie využíva direktívne metódy, odborníci sú vnímaní ako prekážka

„V takto deformovanom prostredí sa odborná inštitúcia postupne menila na priestor frustrácie, administratívneho formalizmu a vyprázdneného manažérskeho jazyka, kde bola odborná identita skôr na príťaž, než na hodnotou,“ opisuje meteorológ a klimatológ Jozef Pecho situáciu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Tá sa začala lámať s príchodom nového vedenia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Zamestnanci v otvorenom liste nedávno upozornili na deštrukciu, atmosféru nedôvery a neistoty, hovoria o nútenom prepúšťaní odborných zamestnancov, obmedzovaní medzinárodných spoluprác, nedostatku dialógu, či krátení rozpočtu a rušení benefitov.

Dočasne poverená hlava ústavu Ivana Herkel, ktorá nahradila dlhoročného riaditeľa Vasila Peneva, tieto slová odmieta, rovnako ako aj šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Ten nariadil hĺbkový personálny a finančný audit. Hovorí o neprimeranom počte brigádnikov, odborníkov označuje za zbytočných.

„Tieto výroky odzrkadľujú veľmi zúžený pohľad na to, čo vlastne moderná hydrometeorológia a klimatológia predstavujú. Fenologické pozorovania, ako napríklad sledovanie dátumu kvitnutia čerešní, vývoja listov, plodov alebo sfarbenia listov na jeseň, sú dôležitým indikátorom biologickej reakcie ekosystémov na zmeny teploty, zrážok a ďalších klimatických faktorov,“ hovorí Pecho.

V rozhovore pre interez opisuje atmosféru v SHMÚ, vysvetľuje, akým spôsobom dochádza k deštrukcii inštitúcie a opisuje aj to, čo sa môže stať, ak sa situácia v krátkom čase nezmení. „Bola by to strata, ktorú Slovensko pocíti veľmi bolestivo – nielen ekonomicky, ale aj bezpečnostne a spoločensky.“

Necelých 15 rokov ste pracovali v SHMÚ. Keď ste v marci 2025 odchádzali, hovorili ste o nízkej morálke a arogancii vrcholového manažmentu. Kedy sa situácia v ústave začala lámať?

Zlomová fáza, ktorá zásadne zmenila atmosféru a fungovanie SHMÚ, nastala v roku 2024, kedy došlo k výmene vedenia a k presadzovaniu nového, centralizovaného a direktívneho spôsobu riadenia.

Tento prístup narušil dovtedy prirodzene fungujúci vzťah medzi odbornými zložkami a vrcholovým manažmentom ústavu. Namiesto dialógu a spolupráce nastúpila prax jednostranných rozhodnutí – často prijímaných bez konzultácie s tými, ktorí majú priamu zodpovednosť za realizáciu odborných úloh v teréne či vo výskume. Postupne sa začali vytrácať základné pracovné istoty a rušili sa zaužívané nástroje profesijného rozvoja.

Čo tým myslíte?

Napríklad, účasť na konferenciách, výmenu skúseností v zahraničí, alebo interné školenia, čím sa v podstate takmer úplne rozpadla konštruktívna atmosféra odborného rastu.

Odchod viacerých rešpektovaných odborníkov zároveň prehĺbil pocit demotivácie – najmä medzi mladšími kolegami, ktorí stratili profesijné vzory a mentorskú oporu.

V takto deformovanom prostredí sa odborná inštitúcia postupne menila na priestor frustrácie, administratívneho formalizmu a vyprázdneného manažérskeho jazyka, kde bola odborná identita skôr na príťaž, než na hodnotou.

Poukázali ste aj na to, že nie sú rešpektovaní odborníci, že dochádza k zastrašovaniu a k rozkladu inštitúcie. Môžete to vysvetliť?

Áno, a žiaľ, ide o jav, ktorý sa postupne zakorenil a dnes už predstavuje systémový problém. Odborní pracovníci – klimatológovia, meteorológovia, špecialisti na kvalitu ovzdušia, ale aj IT experti či pozorovatelia – začali byť vnímaní nie ako nositelia kľúčového know-how, ale ako „prekážka“ pri realizácii predstavy manažmentu o fungovaní odbornej inštitúcie.

Ako sa to z vášho pohľadu prejavovalo?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného