„Putinov kuchár“ sa preriekol: Priznal, že Rusko zasahovalo do volieb v USA. Plánuje v tom pokračovať

Ruský podnikateľ Jevgenij Prigožin v pondelok pripustil, že zasahoval do volieb v USA a plánuje v tom aj v budúcnosti pokračovať. Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že ide o prvé priznanie tohto druhu od niektorej z osobností, ktoré Washington spája zo snahami o ovplyvňovanie americkej politiky.

„Zasahovali sme do (amerických volieb), momentálne (tiež) zasahujeme a budeme naďalej zasahovať. Opatrne, presne, chirurgicky a naším vlastným spôsobom, ako to my vieme,“ uviedol Prigožin v príspevku na stránke svojej cateringovej firmy na ruskej sociálnej sieti VKontakte. „Našimi precíznymi operáciami odstránime naraz obe obličky aj pečeň,“ dodal. Vyjadril sa tak deň pred voľbami do amerického Kongresu.

Putinov kuchár

Prigožin, známy vďaka rozsiahlemu podnikaniu v oblasti cateringu a zmluvám s Kremľom aj pod prezývkou Putinov kuchár, sa vypracoval na jednu z najvplyvnejších postáv ruského biznisu a čoraz viac zasahuje aj do politiky.

Washington tohto oligarchu obviňuje zo sponzoringu tzv. trolích fariem sídliacich v Rusku, ktoré sa snažia ovplyvňovať politiku v USA.

Uvalili naňho sankcie

Reuters pripomína, že ministerstvo zahraničných vecí USA ponúklo ešte v júli odmenu desať miliónov dolárov za informácie o Prigožinovi, týkajúce sa „zasahovania do amerických volieb“. Spojené štáty, Británia i EÚ na tohto ruského oligarchu zároveň uvalili sankcie.

Prigožin sa donedávna držal v ústraní, v septembri sa však priznal k založeniu polovojenskej žoldnierskej organizácie, známej ako Vagnerova skupina, ktorá pôsobí v Sýrii, Afrike aj na Ukrajine. Tá minulý týždeň otvorila v Petrohrade svoje prvé centrum pre inovácie zamerané na posilnenie obranyschopnosti Ruska.

Prigožin tiež už dlhší čas kritizuje ruských generálov i ministra obrany Sergeja Šojgua za neúspechy ruskej armády na ukrajinských bojiskách.