Putin zverejnil tvrdé vyhlásenie: Trump ho poriadne nahneval, Rusko vraj nikdy neustúpi

Roland Brožkovič
Šéf Kremľa označil nové sankcie USA za krok, ktorý „nie je priateľský“ a bude mať svoje dôsledky.

Rusko sa nikdy nepodvolí tlaku Spojených štátov alebo ktorejkoľvek inej krajiny, povedal vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. Varoval tiež, že reakcia na útoky hlboko na ruskom území by bola veľmi dôrazná, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.

Šéf Kremľa označil nové sankcie USA voči dvom veľkým ruským ropným spoločnostiam za krok, ktorý „nie je priateľský“ a bude mať svoje dôsledky, ekonomickú situáciu Ruska však podľa jeho slov významne neovplyvní. Energetický sektor v Rusku sa cíti optimisticky, zdôraznil.

Chce dialóg

„Je to, samozrejme, pokus vyvinúť tlak na Rusko,“ uviedol Putin. „Ale žiadna krajina so sebaúctou a žiaden národ so sebaúctou sa nikdy nerozhoduje o ničom pod tlakom,“ vyhlásil. Prvé americké sankcie od návratu prezidenta Donalda Trumpa do funkcie podľa Putina neprispejú k posilneniu rusko-amerických vzťahov, ktoré „sa len začali obnovovať“, Moskva však chce pokračovať v dialógu.

„Dialóg je vždy lepší než konfrontácia alebo spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu,“ povedal ruský líder. Americký prezident v stredu potvrdil, že plánované stretnutie s Putinom s hlavnou témou mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, bolo zrušené. Naznačil však, že k ich rokovaniu by mohlo dôjsť v budúcnosti.

Putin sa vyjadril aj k raketám Tomahawk s dlhým doletom, ktoré chce od Spojených štátov získať Ukrajina, aby mohla útočiť na ciele hlboko na území Ruska. To by v prípade takýchto úderov reagovalo „veľmi silno, ak nie zdrvujúco“, povedal šéf Kremľa.

