Putin vyhlásil na Ukrajine prímerie: Začne sa už o pár hodín, Zelenskyj mu posiela odkaz

Ukrajina je pripravená recipročne reagovať.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer vyhlásil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci. Začať by sa malo 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Kremeľ očakáva, že Kyjev bude s prímerím súhlasiť, píše TASR podľa správ agentúr AFP, RIA Novosti a TASS.

„Rozhodnutím najvyššieho veliteľa ozbrojených síl V. V. Putina sa v súvislosti s blížiacim sa pravoslávnym sviatkom Veľkej noci (Zmŕtvychvstanie Krista) vyhlasuje prímerie od 16.00 11. apríla do konca dňa 12. apríla 2026,“ oznámil Kremeľ. Putin podľa agentúry RIA Novosti nariadil ministrovi obrany Andrejovi Belousovi a náčelníkovi generálneho štábu Valerijovi Gerasimovovi, aby počas veľkonočných sviatkov zastavili vojenské operácie.

Reakcia Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer na sociálnej sieti X uviedol, že Ukrajina je pripravená recipročne reagovať na vyhlásenie prímeria počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov, ktoré krátko predtým nariadil ruský prezident Vladimir Putin.

„Ukrajina opakovane vyhlásila, že sme pripravení na recipročné kroky. Navrhli sme prímerie počas tohtoročných veľkonočných sviatkov a v tomto duchu budeme konať. Ľudia potrebujú Veľkú noc bez hrozieb a skutočný posun smerom k mieru, a Rusko má šancu, aby sa po Veľkej noci k útokom nevrátilo,“ deklaroval ukrajinský prezident.

