Putin telefonoval s Orbánom: Ruský vodca ocenil postoj Maďarska a témou bola aj situácia v Iráne

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Putin a Orbán rozoberali možné dôsledky pre energetiku.

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok telefonicky hovoril s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Podľa kancelárie ruského prezidenta sa diskutovalo o viacerých aktuálnych témach. S odvolaním sa na webovú stránku Kremľa to uviedol server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Putin s Orbánom hovorili o aktuálnych otázkach rusko-maďarskej spolupráce a zhodnotili výsledky dohôd podpísaných počas ich stretnutia v Moskve 28. novembra 2025. Hovorili tiež o „náhle vyhrotenej situácii okolo Iránu a regiónu Blízkeho východu“ a jej možných dôsledkoch pre energetický priemysel.

Foto: SITA/AP

Putin ocenil postoj Maďarska

Počas výmeny názorov o Ukrajine Putin vyzdvihol principiálny postoj maďarského vedenia k podpore politicko-diplomatického urovnania konfliktu, ako aj jeho zámer presadzovať vyváženú a suverénnu politiku v medzinárodných záležitostiach vo všeobecnosti, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa. Ruský prezident s maďarským premiérom sa venovali aj maďarským občanom, ktorí boli odvedení do ukrajinských ozbrojených síl a zajali ich ruské sily.

