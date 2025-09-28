Putin môže rozšíriť vojnu na ďalšiu krajinu: Zelenskyj varuje, že úmyselne testuje schopnosť Európy brániť sa

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Zelenskyj tvrdí, že Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu.

Ruský prezident Vladimir Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu. Predpovedal to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy denníka The Guardian.

Zelenskyj tvrdí, že narušenia vzdušných priestorov členských štátov Severoatlantickej aliancie v uplynulých týždňoch boli pokusom otestovať obranyschopnosť Aliancie. „Putin nebude čakať na ukončenie vojny na Ukrajine. Otvorí nejaký iný smer. Nikto nevie kam. Chce to,“ vyhlásil ukrajinský prezident v Kyjeve po návrate zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Narušené boli viaceré vzdušné priestory

Podľa Zelenského Kremeľ úmyselne testuje schopnosť Európy brániť sa. Denník The Guardian pripomína, že za posledný mesiac boli narušené vzdušné priestory Poľska, Rumunska a Estónska. Neznáme drony zas opakovane spozorovali v Nórsku a Dánsku.

„Neporovnávam naše sily. My sme vo vojne a oni (Poľsko) nie,“ vyhlásil Zelenskyj a dodal, že predstavitelia niekoľkých nemenovaných krajín pricestujú na Ukrajinu, aby dostali „praktický výcvik“ v tom, ako odrážať ruské letecké útoky. „Sme pripravení podeliť sa o naše skúsenosti,“ uzavrel ukrajinský prezident.

Foto: SITA/AP

Ukrajina v uplynulých mesiacoch uskutočnila sériu úspešných útokov na ruské ropné rafinérie a prečerpávacie stanice pomocou dronov s dlhým doletom. Zelenskyj preto vyhlásil, že ak sa Rusko pokúsi túto zimu opäť zničiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru, Moskva taktiež zažije výpadky elektrickej energie.

