Kremeľ otrávil Navaľného vo väzení: Použiť mal vzácny toxín, tvrdí päť európskych štátov

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Stalo sa tak počas aktuálne prebiehajúcej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.

Päť európskych krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka obvinilo v sobotu Moskvu z „otrávenia“ ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení v roku 2024 „vzácnym toxínom“ zo žaby pralesničky.

Stalo sa tak počas aktuálne prebiehajúcej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

 „Vieme, že ruský štát použil tento smrtiaci toxín na útok na Navaľného zo strachu z jeho odporu,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení spolu so Švédskom, s Francúzskom, Holandskom a Nemeckom. K vyhláseniu došlo krátko pred druhým výročím úmrtia Navaľného, ktorý bol vytrvalým kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina.

Toxín zo žaby

Krajiny spoločne uviedli, že analýzy Navaľného pozostatkov preukázali stopy vysoko účinného toxínu epibatidínu. Británia tiež uviedla, že nahlásila Rusko Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.

Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz Putina. Moskva tieto obvinenia dlhodobo odmieta.

Navaľného vdova Julija bola na vyhlásení v Mníchove prítomná. Ako uviedla, vražda jej manžela je teraz „vedecky dokázaným faktom“. Zistenia dokazujú, že Putin je vrah, dodala.

„Alexej Navaľnyj bol otrávený v ruskej väzbe,“ uviedol podľa agentúry DPA nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Navaľného pozostatky podľa neho obsahovali epibatidín, mimoriadne silný nervový toxín nachádzajúci sa v kožných sekrétoch niektorých druhov prudko jedovatých žiab v Ekvádore.

Wadephul dodal, že táto látka je približne 200-krát silnejšia než morfín a paralyzuje dýchacie svaly, čo spôsobuje udusenie obetí.
Nebolo bezprostredne jasné, kedy, kde alebo ako boli analýzy vykonané, pripomína nemecká agentúra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac