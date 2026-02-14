Psovi môžete ublížiť, ak ho kŕmite nekvalitnými granulami. Nezabúdajte na čistenie zubov a uší, radí veterinárka

Foto: osobný archív Mária Poláčková

Klaudia Oselská
Domáci miláčikovia
"Ľudia riešia problém až vtedy, keď je zviera choré," povedala Mária Poláčková.

Máte domáceho miláčika? Čím ho kŕmite? A čistíte mu zuby aj uši? Odborníčka nám vysvetlila, ako by mala vyzerať správna starostlivosť o zvieratko.

S veterinárkou Poláčkovou sme sa nedávno rozprávali o eutanázii zvierat či kastrácii psov a mačiek, no tiež nám prezradila, aké najčastejšie chyby robia ľudia v starostlivosti o svojich domácich miláčikov.

MVDr. Mária Poláčková je veterinárka, ktorá robí veterinu inak. „Pochopila som, že majitelia psov o svojich zvieratách skoro nič nevedia. Nepoznajú ich základné fyziologické parametre ani to, kedy ich niečo bolí, kedy je to už natoľko vážne, že by mali navštíviť veterinára. Zároveň majú nepravdivé informácie o základných preventívnych úkonoch, ako je očkovanie, odčervenie, kastrácia a iné.“ Preto založila projekt Veterina inak, vďaka ktorému pomáha nielen majiteľom, ale najmä zvieratám, pričom ľudí edukuje na základe vedeckých štúdií a opiera sa o najnovšie poznatky.

Viac z témy Domáci miláčikovia:
1.
Viete, akému plemenu psíkov sa vyhnúť? Môžete s ním mať veľa trápenia a hrozí mu niečo zlé
2.
Čoho by bol schopný váš pes? Forenzní odborníci vysvetľujú, čo by sa stalo, ak by ste zomreli v jeho prítomnosti
3.
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Zobraziť všetky články (101)

Majitelia zvierat podceňujú prevenciu

Podľa veterinárky je najčastejšou chybou v starostlivosti o domáceho miláčika podceňovanie prevencie. „Ľudia riešia problém až vtedy, keď je zviera choré,“ povedala pre interez veterinárka Mária Poláčková.

No veľmi časté sú aj chyby v kŕmení – nevhodná strava, obezita, ale aj zanedbaná dentálna hygiena, málo pohybu pri psoch a nedostatok podnetov pri mačkách. Ľudia často zvieratá „poľudšťujú“ – premietajú na ne vlastné potreby, pričom prehliadajú ich biologické potreby,“ dodala.

Foto: osobný archív Mária Poláčková

Ako by mala vyzerať strava zvierat

Podľa odborníčky nie je najdôležitejšia forma, ale vyváženosť stravy. Platí, že psovi môžete ublížiť rovnako, ak zle zostavíte surovú stravu alebo ak ho kŕmite nekvalitnými granulami. Pre psa je dôležité, aký zdroj a kvalitu bielkovín prijíma, aké je percentuálne množstvo jednotlivých makro- a mikronutrientov,“ vysvetlila.

Obzvlášť pozor by ste mali dať na nekontrolované jedlo zo stola, pretože je jednou z hlavných príčin obezity, pankreatitídy a tráviacich problémov zvierat. No najnebezpečnejšie sú čokoláda, hrozno, cibuľa, cesnak, alkohol, xylitol, varené kosti.

Ako by mala vyzerať dentálna hygiena zvierat

Veterinárka zdôraznila, že zuby aj uši psom i mačkám je potrebné z času na čas vyčistiť. Nedá sa presne povedať, ako často. Každé plemeno má svoje kritériá a pre každého psa to platí inak. Zuby čistite ideálne 2- až 3-krát týždenne špeciálnou kefkou a pastou určenou pre zvieratá. Uši podľa potreby, jemným čističom, bez vatových tyčiniek hlboko do zvukovodu.“

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gynekologička o chybách v intímnom zdraví: Ľudia problémy radšej riešia s koučmi namiesto toho, aby…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac