Psovi môžete ublížiť, ak ho kŕmite nekvalitnými granulami. Nezabúdajte na čistenie zubov a uší, radí veterinárka

Máte domáceho miláčika? Čím ho kŕmite? A čistíte mu zuby aj uši? Odborníčka nám vysvetlila, ako by mala vyzerať správna starostlivosť o zvieratko.
MVDr. Mária Poláčková je veterinárka, ktorá robí veterinu inak. „Pochopila som, že majitelia psov o svojich zvieratách skoro nič nevedia. Nepoznajú ich základné fyziologické parametre ani to, kedy ich niečo bolí, kedy je to už natoľko vážne, že by mali navštíviť veterinára. Zároveň majú nepravdivé informácie o základných preventívnych úkonoch, ako je očkovanie, odčervenie, kastrácia a iné.“ Preto založila projekt Veterina inak, vďaka ktorému pomáha nielen majiteľom, ale najmä zvieratám, pričom ľudí edukuje na základe vedeckých štúdií a opiera sa o najnovšie poznatky.
Majitelia zvierat podceňujú prevenciu
Podľa veterinárky je najčastejšou chybou v starostlivosti o domáceho miláčika podceňovanie prevencie. „Ľudia riešia problém až vtedy, keď je zviera choré,“ povedala pre interez veterinárka Mária Poláčková.
No veľmi časté sú aj chyby v kŕmení – nevhodná strava, obezita, ale aj zanedbaná dentálna hygiena, málo pohybu pri psoch a nedostatok podnetov pri mačkách. „Ľudia často zvieratá „poľudšťujú“ – premietajú na ne vlastné potreby, pričom prehliadajú ich biologické potreby,“ dodala.
Ako by mala vyzerať strava zvierat
Podľa odborníčky nie je najdôležitejšia forma, ale vyváženosť stravy. „Platí, že psovi môžete ublížiť rovnako, ak zle zostavíte surovú stravu alebo ak ho kŕmite nekvalitnými granulami. Pre psa je dôležité, aký zdroj a kvalitu bielkovín prijíma, aké je percentuálne množstvo jednotlivých makro- a mikronutrientov,“ vysvetlila.
Obzvlášť pozor by ste mali dať na nekontrolované jedlo zo stola, pretože je jednou z hlavných príčin obezity, pankreatitídy a tráviacich problémov zvierat. No najnebezpečnejšie sú čokoláda, hrozno, cibuľa, cesnak, alkohol, xylitol, varené kosti.
Ako by mala vyzerať dentálna hygiena zvierat
Veterinárka zdôraznila, že zuby aj uši psom i mačkám je potrebné z času na čas vyčistiť. „Nedá sa presne povedať, ako často. Každé plemeno má svoje kritériá a pre každého psa to platí inak. Zuby čistite ideálne 2- až 3-krát týždenne špeciálnou kefkou a pastou určenou pre zvieratá. Uši podľa potreby, jemným čističom, bez vatových tyčiniek hlboko do zvukovodu.“
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku