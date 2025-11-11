PS predstavilo, ako by mohla vyzerať jeho vláda: Šimečka ukázal tím, ktorý má riešiť ekonomiku, školstvo aj spravodlivosť

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok predstavilo Tím zmeny, ktorý má diskutovať s odborníkmi z SaS, KDH a Demokratov. Ich cieľom bude hľadať spoločné riešenia v kľúčových témach, sledovať kroky vlády a upozorňovať na jej prešľapy.
O iniciatíve informoval predseda PS Michal Šimečka.
Kľúčové oblasti majú pod palcom známe mená
Lídrom pre reštart ekonomiky sa stal Ľudovít Ódor, ktorý je europoslancom. Zahraničnú a európsku politiku bude mať na starosti Ivan Korčok. Tieto dve oblasti označil Šimečka za najdôležitejšie. Za financie bude zodpovedný Štefan Kišš, za hospodárstvo a energetiku Ivan Štefunko, oblasť vnútra a polície dostal na starosť Jaroslav Spišiak. O investície sa postará Michal Truban, o obranu Tomáš Valášek a o dopravu Ján Hargaš.
Zora Jaurová povedie zmeny v kultúre a médiách, Simona Petrík bude riešiť prácu a sociálne veci, Tamara Stohlová sa zameria na životné prostredie. Oblasť školstva bude mať pod palcom Tina Gažovičová, spravodlivosť Zuzana Števulová a zdravotníctvo Oskar Dvořák. Za pôdohospodárstvo bude zodpovedný Peter Horný, spravodajské služby dostal na starosť Peter Bátor. Všetci členovia tímu pôsobia ako poslanci Národnej rady SR alebo ako členovia hnutia.
PS chce spolupracovať s ďalšími opozičnými stranami
„Najbližšie voľby môže PS vyhrať. Aj keď vyhráme, je veľmi pravdepodobné, že sami budúcu vládu nezostavíme. Najväčšia šanca na zmenu, na lepšiu a stabilnú vládu je v spolupráci strán KDH, SaS a Demokrati,“ uviedol Michal Šimečka.
Dodal, že predsedovia týchto strán sa dohodli na programových konzultáciách odborníkov v kľúčových oblastiach. Cieľom je, aby jednotlivé politické subjekty vedeli, kde sa zhodnú, kde sa rozchádzajú a ako môžu spoločne priniesť Slovensku zmenu.
PS sa pripravuje na vládnutie
„Neznamená to, že sa vo všetkom opozičné strany zhodnú. Ani to, že budeme mať vždy na všetko rovnaký názor alebo že všetky aktivity budeme robiť spoločne,“ vysvetlil Šimečka. Dodal, že napríklad v otázke rovnosti ľudí sa PS nikdy s KDH nezhodne, no tieto rozdiely podľa neho nemôžu brániť v poctivom dialógu a možnej spolupráci vo vláde.
„Musíme byť pripravení nielen na voľby a kampaň, ale aj na to, čo bude ešte náročnejšie – na vládnutie v krízovom období. V čase volieb, keď nám občania dajú dôveru, budeme preberať krajinu v hlbokej a dramatickej kríze. Politickej, morálnej, ekonomickej. Čaká nás náročná práca a vážne rozhodnutia,“ uzavrel Michal Šimečka.
