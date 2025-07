Prvý odhad výšky trinástych dôchodkov v roku 2026 seniorov nepoteší. Takúto sumu by mohli budúci rok dostať

Dôchodcovia si každý rok prilepšujú najprv vďaka valorizácii dôchodkov a neskôr na konci roka prostredníctvom trinásteho a rodičovského dôchodku. A hoci rodičovský dôchodok tento rok nedostanú, keďže sa zmenil na asignáciu daní, a vďaka tomu sa prvýkrát po novom vyplatí až v roku 2026, na trinásty dôchodok sa stále môžu tešiť.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Rovnaká podmienka sa očakáva aj budúci rok.

O koľko si prilepšia?

Riadni a predčasní starobní dôchodcovia dostanú v roku 2025 667,30 eur a táto suma sa týka aj invalidných dôchodcov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Poistenci Sociálnej poisťovne poberajúci invalidný dôchodok do 70 percent dostanú 301,40 eur a tí, ktorí majú invalidný dôchodok nad 70 percent, dostanú 548,50 eur. Vdovský trinásty dôchodok dosiahne sumu 363,20 eura, vdovecký 300,10 eura a poberatelia sirotského dôchodku dostanú 13. dôchodok vo výške 300 eur.

V roku 2024 dostali poberatelia starobných a predčasných starobných dôchodkov 606,30 eura. Už pri tejto skupine ľudí tak vidíme veľké prilepšenie, keďže tento rok dostanú o 61 eur viac ako v predošlom roku. Spolu s touto sumou však bolo v roku 2024 ohlásené aj prvé odhadované prilepšenie v roku 2025, ako sme vás informovali v článku, a vtedy vláda hovorila o sume približne 680 eur. Tej sa však nakoniec tento rok dôchodcovia nedočkajú, ale dostanú menej.

Ďalšie zvyšovanie 13. dôchodkov ich následne čaká v roku 2026, no podľa prvého odhadu odborníka si prilepšia oveľa menej ako tento rok. Podľa daňového a odvodového odborníka Jozefa Mihála by mohli v roku 2026 poberatelia riadnych starobných a predčasných starobných dôchodkov dostať novú zvýšenú sumu 693 eur. Medziročne by si tak prilepšili len o necelých 26 eur.

Invalidní dôchodcovia nad 70 percent by dostali po novom 572 eur, tí pod 70 percent zas 317 eur. Vdovský trinásty dôchodok by sa vyšplhal na sumu 373 eur, vdovecký na 312 eur a sirotský by ostal nezmenený. Prilepšenia by tak v týchto prípadoch boli medzi necelými 10 a necelými 24 eurami.