Na dovolenke nemusíte utratiť stovky eur. Ľudia sa podelili o svoje najlepšie rady, ako ušetriť

Mnoho ľudí zastáva filozofiu, že keď už ste na dovolenke, mali by ste si dopriať. Nepozerajú sa toľko na cenovky a keď sa im niečo páči, jednoducho si to kúpia. Niekedy ich tak môže vyjsť dovolenka poriadne draho. Existuje však aj druhá skupina ľudí, ktorí síce do dovolenky zainvestujú, no keď už sú na nej, krotia sa a darí sa im ušetriť.

Nedávno sme sa s vami podelili o nepísané pravidlá cestovania, aby ste vedeli, ako spríjemniť dlhé cesty verejnými dopravnými prostriedkami nielen sebe, ale aj vašim spolucestujúcim. Dnes sa pozrieme na to, ako cestovať a neprísť na dovolenke o všetky peniaze, či už na Slovensku, alebo v zahraničí niekde pri mori.

Ako si užiť dovolenku, no zároveň na nej ušetriť?

Zdá sa, že si už otázku, ako ušetriť peniaze na dovolenke, položilo mnoho ľudí, keďže na Reddite na ňu ľudia odpovedali viackrát. V online diskusii napríklad priznali, že si pred odchodom do zahraničnej destinácie pozrú na internete mená obchodov s potravinami, aby vedeli, kde nakupovať a aké obchody majú vlastne hľadať, keďže niektoré krajiny majú vlastné siete supermarketov a potravín. Napríklad v Chorvátsku je to Plodine a v Bulharsku je to Fantastico. Dopredu si tak viete pozrieť ceny potravín a zistiť, čo sa vám oplatí kupovať.

Ľudia zároveň odporúčajú nájsť si ubytovanie, ktoré má vo výbave rýchlovarnú kanvicu, poprípade kážu vziať si ju so sebou, aby ste si mohli pripraviť instantné jedlá, ktoré tiež zoženiete v supermarkete a nielenže vám ušetria peniaze, ale tiež čas, keďže ich stačí zaliať vodou. K takýmto jedlám radia dokonca aj párky. Navyše takto môžete šetriť aj pri káve, ak si ju vezmete z domu.

Samozrejme, nechýbali ani rady, ktoré rozhodne nik nečakal. Niekto sa totiž spýtal na šialenú radu, ktorú ľudia používajú popri cestovaní a jedna z odpovedí znela: „Použite zoznamovacie aplikácie, aby ste našli ľudí, ktorí vám ukážu miestne zaujímavosti alebo vás prevedú po svojom meste a ukážu vám turistické atrakcie.“

Tento muž totiž zjavne začal využívať Tinder na to, aby si zabezpečil bezplatného sprievodcu. Dodal: „Ja som to urobil viackrát na rôznych miestach a mal som skvelé zážitky. Niekedy som sa s ľuďmi spojil ešte pred príchodom. Ako vždy, keď sa zoznamujete s ľuďmi online, stanovte si očakávania vopred, dávajte pozor na podvody a používajte zdravý rozum.“

Ušetriť sa dá aj na výletoch