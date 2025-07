Prvé informácie o 4. sérii šou Love Island: Moderátorka Zorka prezradila novinku, aká tu ešte nebola

Tri série už má obľúbená zoznamovacia šou za sebou a priniesla hneď niekoľko úspešných párov. Niektorí už dokonca stihli povýšiť svoj vzťah na nový level a tešia sa či už zo svadby alebo z bábätka. Rovnako stále zamilovaní sú aj poslední víťazi šou Kiki a Trabo, ktorým ešte minulý rok fandilo Česko i Slovensko. Teraz však nastal čas na nových súťažiacich.

Zorka Hejdová okrem šou Love Island moderuje aj českú verziu Ruže pre nevestu s názvom Bachelor, takže má o poriadnu dávku hľadania lásky postarané. Ako však priznala v krátkom rozhovore pre TV NOVA, lásky v živote nikdy nie je dosť a keďže tieto projekty točí krátko po sebe, je to pre ňu intenzívne a láskyplné obdobie.

Čo bude na obrazovkách nové?

Okrem toho, že aj v 4. sérii spoznajú diváci nové tváre, aj samotná Zorka sa snaží obmieňať s každou sériou, aby sa aj na ňu diváci tešili, keď ju uvidia na obrazovke. V jej prípade sa to odráža na outfitoch, s ktorými sa podľa jej slov každú sériu dosť experimentuje. „Tak uvidíme, čo vytiahneme tento rok, ale snažíme sa, aby to bolo samozrejme znova trošku iné, aby sa diváčky tešili na to, čo vyrieknem pri ohnisku a chcem to aj pre ne urobiť vizuálne atraktívne,“ vysvetlila moderátorka.

Noví súťažiaci pritom dostanú jedinečnú príležitosť, aká tu ešte nebola. Zorka prezradila vzrušujúcu novinku: „Tento rok to bude zas o niečom úplne inom. Máme nové krásne miesto, novú vilu, množstvo dobrodružstva, zábavy, skvelých zvratov. Myslím si, že rozhodne bude o čo stáť, takže kto chce nájsť lásku svojho života, má okrem toho ešte šancu sa tiež dostať do medzinárodnej verzie Love Islandu, čo si myslím, že je veľké lákadlo, ktoré tu ešte nebolo.“

„Ja sa teším na každého,“ priznala Zorka ohľadom súťažiacich a dodala: „Hrozne ma baví, ako je to vždy charakterovo pestré.“ Vždy sa totiž podľa jej slov snažia spraviť kasting tak, aby tam mali rôzne povahy a charaktery, ale zas nie „úplný mišmaš“, aby mohli byť medzi sebou kompatibilní a mali šancu vytvoriť páry. „Teším sa úplne na každého, kto do toho pôjde po hlave, kto si to príde užiť a kto si naozaj príde nájsť lásku svojho života,“ uzavrela moderátorka.