Prokurátorka spájaná s AllatRa: Na pojednávaní sa prirovnala k obetiam genocídy, označila sa za obeť dehumanizácie

Foto: Facebook (Tvorivá spoločnosť)/Youtube (Tvorivka)

Tomáš Mako
SITA
Na disciplinárnom pojednávaní stíhaná prokurátorka uviedla viaceré šokujúce tvrdenia.

Na pôde Najvyššieho správneho súdu SR dnes pokračuje disciplinárne pojednávanie s prokurátorkou Luciou Pavlaninovou spájanou so spoločenstvami AllatRa a Tvorivá spoločnosť.

Tá vo vyjadrení k listinnému dôkazu uviedla, že označovanie spoločenstiev za nebezpečný alebo totalitný kult či sektu je vyslovene pejoratívne a vedie k dehumanizácii. Takúto dehumanizáciu podľa vlastných slov vníma aj v súvislosti so svojou osobou, pričom v celej veci identifikovala prvky genocídy.

Poukázala pritom na medializovaný rozhovor s odborníkom na sekty, ktorý skonštatoval, že „napádajú bunky štátu“. Podľa prokurátorky to znamená, že ju prirovnali k leukémii.

Prokurátorka tiež skonštatovala, že „známe historické fakty a vedecké poznatky“ dokazujú existenciu manipulácie mysle, pričom pripomenula napríklad metódy nacistického Nemecka. Týmto spôsobom podľa nej pracujú aj médiá a takisto takzvaní antikultisti. Výsledkom je podľa nej dehumanizácia, aká existovala v Tretej ríši, Rwande alebo v bývalej Juhoslávii.

Súd zároveň na dnešnom pojednávaní ukončil dokazovanie. Prokurátorka vo svojej záverečnej reči zdôraznila, že sa nedopustila konania, ktoré je jej kladené za vinu, teda, že neoznámila svoju zaujatosť v konaní týkajúcom sa združení, s ktorým údajne sympatizovala. Zdôraznila pritom, že nikdy nebola členkou slovenskej pobočky združenia AllatRa, stotožňuje sa iba s niektorými myšlienkami, ako je svetový mier alebo využívanie vedy na riešenie problémov ľudstva.

„Celá moja zaujatosť sa odvodzuje od mediálneho lynču mojej osoby,“ vyhlásila. Keby podľa vlastných slov mohla Pavlaninová vrátiť čas, postupovala by rovnako. Zároveň povedala, že v súvislosti s podanými trestnými oznámeniami bola povinná konať zo zákona, aby zabránila prípadným nezákonnostiam. Senát následne požiadala, aby ju spod disciplinárneho návrhu oslobodil.

Jej právny zástupca Vladimír Kašuba zdôraznil, že jeho klientka má právo na vlastný názor. V súvislosti s jej účasťou na výsluchoch týkajúcich sa osôb, ktoré poukazovali na aktivity spoločenstiev a čelili za to trestnému oznámeniu, skonštatoval, že nemala dôvod konštatovať svoju zaujatosť. Takisto podľa neho prokurátorka nikoho „nelámala k výpovedi“. „Nič také sa nestalo,“ uviedol. Po prednese záverečných rečí súd pojednávanie odročil na 2. decembra, keď vo veci vyhlási verdikt.

Spájajú ju so sektou AllatRa

Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh ešte v októbri 2024 podal na prokurátorku Pavlaninovú disciplinárny návrh z dôvodu, že neoznámila skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na posudzovanie jej nezaujatosti. Dôvodom podania disciplinárneho návrhu na prokurátorku bola skutočnosť, že sa zúčastnila na úkonoch trestného konania v trestnej veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, pričom v danej veci figurujú spoločenstvá AllatRa a Tvorivá spoločnosť.

Z medializovaných informácií pritom vyplynuli jej možné sympatie k predmetným spoločenstvám. Pavlaninová sa v tejto súvislosti už vzdala funkcie vedúcej prokurátorky oddelenia boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina. V rámci disciplinárneho návrhu žilinský krajský prokurátor navrhuje prokurátorke znížiť plat o 15 percent na dobu troch mesiacov.

Prokuratúra stíhala aj novinárku, ktorá na sektu upozornila

Prokurátorka Pavlaninová sa zúčastnila na úkonoch v konaní týkajúcom sa českej reportérky Kristíny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá bola v súvislosti s reportážami a podcastmi o sektách, vrátane AllatRa a Tvorivá spoločnosť, vyšetrovaná pre podozrenie zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Ciroková upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov.

V súvislosti s týmto prípadom skončil vo funkcii na vlastnú žiadosť koncom minulého roka aj námestník krajského prokurátora v Žiline Martin Kováč. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ho k 1. novembru 2024 uvoľnil z funkcie aj na odporučenie Rady prokurátorov SR.

Kováč v trestnej veci spojenej so sektou AllatRa/Tvorivá spoločnosť predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú. Zároveň mu vyčítali, že nekonal vo veci prokurátorky Pavlaninovej.

Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu v októbri minulého roku zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka Ciroková.

