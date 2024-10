Českú novinárku vyšetrujú pre článok o sektách: Prípad má žilinská prokurátorka, ktorá v minulosti agitovala za AllatRa

Reportérku českého portálu Seznam Zprávy vyšetruje žilinská prokuratúra. Zaoberá sa reportážou o sektách, konkrétne o tom, že sa na Slovensku ukrýva vodca sekty AllatRa (Tvorivá Spoločnosť), na Ukrajine podozrivý z viacerých zločinov. Kristina Ciroková má byť podozrivá z trestného činu.

Vyšetrovaná pre článok o sektách

Ako informoval samotný portál Seznam Zprávy, novinárka je podľa prokuratúry v Žiline podozrivá zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Cirokovú už mali vypočúvať v Prahe, a to rovno v pozícii obvinenej, i keď zatiaľ nie je stíhaná.

Na výsluch dorazila aj prokurátorka Lucia Pavlaninová, vedúca oddelenia boja s organizovaným zločinom. Denník SME upozornil na skutočnosť, že ide o prokurátorku, ktorá v minulosti za túto sektu agitovala.

V roku 2021 mala kolegom rozposlať email, v ktorom ich nabádala, aby venovali pozornosť učeniu sekty Tvorivá spoločnosť. Zároveň ich pozývala na konferenciu spoločenstva. „Aký svet chceme mať? Ten, v ktorom teraz žijeme, alebo život hodný človeka? My rozhodujeme!“ napísala.

Cirokovej advokát Sebastian Mach uviedol, že ide o veľmi všeobecné podozrenie. Ciroková mala podľa nej „propagovať ideológiu antikultových hnutí a organizácií“. Medzi dôkazy podľa neho Pavlaninová radí aj články o streľbe na školách.

Pavlaninová na otázky novinárov ohľadom prípadu odmietla odpovedať. „Ja sa nemám k čomu vyjadrovať. Ale poviem vám: noviny si vždy napíšu, čo chcú. Jednoducho viem, že chcete tlačiť na verejnú mienku aj na to trestné konanie, ale my postupujeme v súlade so zákonom,“ odkázala.

Okrem Cirokovej sú podozrivé ďalšie dve osoby – muž z Českej republiky a Slovenka.