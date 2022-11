Pred štartom ju pobozkali na ňufák a popriali šťastný let. Ten sa nekonal, Lajka sa uvarila vo vesmíre po pár hodinách

Posledné momenty na Zemi strávila Lajka uväznená v sovietskej rakete bez okien. Tá bola pripravená na odpálenie. Bola to túlavá sučka nájdená v uliciach Moskvy a vycvičená na cestu do vesmíru.

Výlet si však Lajka príliš neužila. Len päť hodín po tom, čo sa dostala do vesmíru, sa jej telo začalo prehrievať a napokon zomrela. Odpálenie rakety Sputnik 2 pred 65 rokmi však bolo zlomovým bodom v histórii. Bola to druhá raketa, ktorá sa kedy dostala na obežnú dráhu Zeme a prvá, ktorá v sebe niesla aj živého tvora.

Nájdenie Lajky

Možno by si niekto mohol myslieť, že Lajka bola už od šteniatka vychovávaná pre to, aby letela do vesmíru. Nebolo to tak. Ako píše portál Kozmonautika, Lajka bola približne trojročná túlavá sučka nájdená v uliciach Moskvy. Takéto psy boli zvyknuté na hlad, smäd, drsnú ruskú zimu a celkovo náročné podmienky. Tým pádom bola ideálnym adeptom pre let do vesmíru. To, čo by iných psov museli učiť, či trénovať niekoľko mesiacov, Lajku to naučili ulice hlavného mesta Ruska.

Lajka bola kríženec teriéra a loveckého severského psa. Spolu s ňou boli vybraté ďalšie dve sučky, no práve Lajka obstávala najlepšie v náročných simulátoroch preťaženia či stiesnených priestorov. Nemenej dôležitým faktom bolo, že Lajka bola pekným a dobrým psom.

Pred piatimi rokmi, pri príležitosti 60. výročia misie, sa vyjadrila ruská biologička, vtedy 90-ročná Adilya Kotovskaya, ktorá pomáhala Lajku trénovať: „Lajka bola prvým kozmonautom na svete. Bola obetovaná pre úspech všetkých budúcich misií. Na lety sme volili sučky, lebo pri močení nedvíhajú nohu, a tak im stačilo v kapsule menej miesta. Túlavé psy sme využívali preto, lebo sú vynaliezavejšie a menej náročné,“ cituje jej slová web Independent.

Stiesnený priestor a upečenie zaživa

Lajka mala na palube iba minimum miesta. Nemohla sa ani otočiť a to jediné, čo mohla, bolo stáť, sedieť či ležať. Jej vybratie na misiu bol v podstate aj jej rozsudok smrti, keďže s návratom sa nepočítalo. Počítalo sa ale s tým, že Lajka vo vesmíre vydrží asi 7 dní.

Avšak, aj keď sa Sputnik 2 na nosnej rakete dostal do vesmíru, posledný stupeň rakety sa od družice neoddelil. To spôsobilo problémy a kabína s Lajkou sa začala prehrievať. Prvý pozemský tvor tak namiesto 7 dní prežil vo vesmíre iba 5 hodín.

Teplota v kabíne vystúpila na vyše 40 stupňov Celzia a pri treťom oblete Zeme už prístroje nezaznamenávali životné funkcie na palube. Samotná družica bola na obežnej dráhe ešte 162 dní a po viac ako 2 a pol tisícoch obehov okolo Zeme zhorela v atmosfére.

Lajkin odkaz žije dodnes

Aj keď Lajkin osud skončil tragicky, jej let do vesmíru bol úspechom a dokázal, že život vo vesmíre je možný. Po celej udalosti sa začali ozývať aj hlasy voči etickosti celej misie, keďže z Lajky sa stal kult a zahynula pre dobývanie vesmíru.

Lajku opísal aj jeden z doktorov, ktorí sa o ňu starali pre NBC News. „Lajka bola tichá a očarujúca. Zobral som ju pred štartom ku nám domov, aby sa mohla zahrať s mojimi deťmi. Chcel som pre ňu urobiť niečo pekné, keďže som vedel, že čoskoro zomrie,“ povedal.

Prvú vesmírnu návštevníčku si obľúbili aj samotní technici letu. „Po umiestnení do kapsule sme ju pobozkali na ňufák a zapriali jej šťastnú cestu vediac, že let neprežije.“