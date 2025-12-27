Problémy v ukrajinskom parlamente: Protikorupčný úrad tvrdí, že mu bránia v raziách

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v sobotu oznámil, že bezpečnostné zložky mu bránia vykonať razie v parlamente. TASR sa odvoláva na správy agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.
NABU vo vyhlásení doplnil, že spolu so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP) na základe utajenej operácie odhalil organizovanú zločineckú skupinu, ktorej členmi mali byť aj súčasní poslanci ukrajinského parlamentu.
Vraj kladú odpor
„Zamestnanci Úradu štátnej ochrany kladú odpor príslušníkom NABU počas vyšetrovacích akcií vo výboroch Verchovnej rady (Najvyššej rady) Ukrajiny,“ dodal úrad na sociálnej sieti Telegram.
Podľa vyšetrovania členovia skupiny systematicky získavali neoprávnené výhody výmenou za hlasovanie v parlamente, doplnil NABU.
Odporúčané články
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku