Privítajte vlasovú revolúciu: Prehľad veľkých trendov v účesoch na jar 2026, ktoré by ste mali vyskúšať

Jar je obdobím obnovenia – nielen v móde oblečenia, ale aj v účesoch a vlasových trendoch. Sezóna jar/leto 2026 prináša mix niekoľkých výrazných trendov, ktoré sa objavili na najdôležitejších svetových prehliadkach aj v salónoch dizajnérov. Či už milujete elegantné a uhladené vlasy, alebo radšej hravé a výrazné looky, tohtoročné trendy ponúkajú inšpiráciu pre každý štýl.
Vlasový styling už dávno nie je len o praktickej úprave – stal sa silným prostriedkom sebavýrazu, osobnostného kódexu a kreatívnej improvizácie. Každé leto, jar či sezóna prináša nové impulzy, no jar 2026 je iná. Po rokoch, keď dominovali uniformné účesy alebo extrémne minimalistické prístupy, sa tohtoročná sezóna vracia k autentickosti, textúre a osobitosti. V akom znamení sa bude podľa Harper’s Bazaar niesť jar 2026, čo sa týka koruny krásy?
Stylisti, kaderníci aj známe osobnosti sa nechávajú inšpirovať nielen módnymi prehliadkami, ale aj tým, ako sa mení spoločenské vnímanie krásy. V dobe, keď autenticita získava väčšiu hodnotu než dokonalá symetria, sa aj účesy stávajú nástrojom kreatívnej slobody. Vlasy už nie sú doplnok – sú prejavom identity.
Práve preto sa jar 2026 nesie v znamení mixu klasickej elegancie a individuálnej odvahy. Návrhári a stylisti posúvajú hranice, no zároveň nechávajú priestor pre osobnú interpretáciu. Uhladené línie sa spájajú s textúrou, retro prvky s modernými technikami, a minimalistické looky s ozdobami, ktoré dodávajú účesom nový charakter.
Uhladené vlasy: čisté línie a jednoduchá elegantnosť
Jedným z najdominantnejších trendov tejto sezóny je účes, kde sú vlasy hladko stiahnuté dozadu – či už do nízkeho chvosta, drdola alebo jednoducho uhladené okolo hlavy. Tento look sa objavil na prehliadkach mnohých svetových značiek, kde stylisti používali lesklé gély alebo sérum na hladký, takmer „mokrý“ efekt. Vlasy zostávajú pevne pri tvári, čo dodáva celému vzhľadu silu, čistotu aj sofistikovanosť. Navyše, tento štýl odhaľuje črty tváre.
Spomínaný trend je ľahko prenositeľný do každodenného života – stačí kvalitný stylingový gél alebo sérum s leskom a hrebeň s jemnými zubami.
