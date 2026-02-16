Príšerný prípad: Zaplatiť za ňu malo 120 mužov. Žena tvrdí, že manžel bol jej kupliarom

Muž zo severného Švédska je podozrivý, že pomohol viac ako stovke mužov zaplatiť za sexuálne služby poskytované jeho manželkou a profitoval z toho. V pondelok to uviedla prokuratúra.
Približne šesťdesiatročného muža zadržali koncom októbra po tom, čo ho jeho manželka nahlásila polícii. Odvtedy je vo vyšetrovacej väzbe, uviedla prokurátorka Ida Annerstedtová.
Malo sa to odohrávať celé roky
„Je podozrivý, že sprostredkoval alebo finančne profitoval z poskytovania sexuálnych služieb poškodenej,“ povedala s tým, že muž je stíhaný pre podozrenie z kupliarstva.
Úrady zároveň preverujú aj ďalšie možné trestné činy, podrobnosti však vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nezverejnili. Prokuratúra tiež neuviedla, či bola žena vo veku okolo 50 rokov k poskytovaniu sexu donútená.
Predpokladá sa, že skutky sa odohrávali od januára 2022 až do zadržania muža v minulom roku. Prokuratúra predpokladá, že obžalobu podá 13. marca.
Vyšetrovatelia identifikovali približne 120 osôb podozrivých z nákupu sexuálnych služieb. Nie je však isté, či budú všetky tieto prípady zahrnuté do hlavného konania, pričom ďalšie vyšetrovania voči klientom môžu nasledovať neskôr.
Podľa švédskej legislatívy je nákup sexu trestný, zatiaľ čo jeho predaj nie. Verejnoprávna televízia SVT uviedla, že podozrivý muž, ktorý vinu popiera, bol v minulosti odsúdený za viacero trestných činov vrátane napadnutia a nezákonného nátlaku.
