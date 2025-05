Pripravujú sa na reakciu na znečistenie: Potopila sa loď plaviaca sa s nebezpečným nákladom, plavidlo malo 640 kontajnerov

Kontajnerová loď plaviaca sa pod libérijskou vlajkou s nebezpečným nákladom sa potopila pri pobreží Keraly na juhu Indie. Oznámilo to námorníctvo po tom, čo bezpečne zachránilo všetkých 24 členov posádky.

Indické námorníctvo uviedlo, že loď MSC ELSA 3, uvedená ako 184 metrov dlhá nákladná loď, ktorá sa plavila z indického prístavu Vizhinjam do Kochi, sa v sobotu dostala do problémov a vydala núdzové volanie. Námorné lietadlá sa rýchlo dostali do oblasti a spozorovali dva záchranné člny, pričom kontajnerová loď sa nakláňala v nebezpečnom uhle asi 38 námorných míľ juhozápadne od Kochi.

Hrozí znečistenie

„Všetkých 24 členov posádky na palube bolo zachránených,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo obrany, pričom indická pobrežná stráž (ICG) a hliadkový čln námorníctva vyzdvihli námorníkov z Gruzínska, Ruska, Ukrajiny a Filipín.

„Plavidlo sa potopilo so 640 kontajnermi, z ktorých 13 obsahovalo nebezpečný náklad a 12 obsahovalo karbid vápenatý,“ uvádza sa vo vyhlásení. Ministerstvo obrany neupresnilo, čo sa nachádzalo v kontajneroch, ktoré boli podľa neho nebezpečné. Karbid vápenatý sa používa v chemickom priemysle, vrátane výroby hnojív a ocele.