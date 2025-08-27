Pripravujú nečakaný bič na slovenských vodičov: Doteraz nepredstaviteľné radary sa zrejme stanú realitou

Ministerstvo vnútra pripravuje novelu zákona o obecnej polícii, ktorá by obciam a mestám dala právomoc inštalovať stacionárne či úsekové radary. Pokuty by po novom nekončili v štátnom rozpočte, ale v obecnej kase.
Tento krok má podľa rezortu prispieť k bezpečnosti na cestách, no už dnes vyvoláva ostré reakcie. Informáciu priniesli Aktuality. Policajní odborári upozorňujú, že obecné polície by sa mohli jednostranne zamerať na rýchlosť a zanedbať iné úlohy, ako je dohľad nad verejným poriadkom.
Viaceré obavy
Obávajú sa tiež, že radary budú samosprávy rozmiestňovať bez odborných podkladov, čo by mohlo ohroziť jednotnosť dopravného dozoru. Podľa nich by o lokalitách mali rozhodovať dopravné inšpektoráty. ZMOS aj Únia miest dlhodobo žiadajú viac právomocí pri kontrole dopravy.
Starosta Ružinova Martin Chren aj nočný primátor Bratislavy a bezpečnostný expert Martin Královič hovoria, že radary by pomohli najmä proti nebezpečným nočným pretekárom. Žiadajú tiež rozšírenie objektívnej zodpovednosti na blokovanie križovatiek či ďalšie dopravné priestupky. Naopak, zamestnávatelia a autodopravcovia varujú, že mestá môžu vnímať radary skôr ako nástroj na zarábanie než ako prevenciu.
Takéto „pascové“ praktiky podľa nich znižujú dôveru vodičov v spravodlivosť. Cyklokoalícia žiada ešte viac kompetencií pre mestské polície, zatiaľ čo odborári upozorňujú na kritický stav štátnej polície. Podľa nich by vláda mala radšej riešiť posilnenie Policajného zboru, než rozširovať právomoci obecných polícií. Preto žiadajú návrh odložiť alebo zásadne prepracovať.
