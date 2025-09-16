Konsolidácia v praxi: Každý zamestnanec sa má na ňu poskladať sumou 400 eur. Opatrenia rozdelili tripartitu

Foto: SITA (Kancelária NR SR)

Lucia Mužlová
SITA
Odbory vyjadrili ostrú nespokojnosť.

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR sa v utorok otvorila zásadná debata o vládnom konsolidačnom balíku, ktorý má ozdraviť verejné financie, no zároveň prináša ostré reakcie zo všetkých strán. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) obhajoval jeho potrebu s odvolaním sa na vysoký deficit, ktorý podľa neho zanechala bývalá vláda. „Potrebujeme ozdraviť verejné financie. Akonáhle začnete robiť zásadné zmeny, tak sa vám to rozpadne,“ varoval pred zásahmi do balíka.

Kamenický priznal, že sociálni partneri jeho predstavy o konsolidácii neprijali, no rokovanie označil za korektné. Podľa neho počas diskusie zazneli aj návrhy, aby vláda zrušila energopomoc či trináste dôchodky, no kabinet chce podľa jeho slov pomáhať ľuďom. Zároveň pripomenul, že živnostníci by mali mať nárok na lepší dôchodok, preto musia rátať so zvýšením odvodov. „Potom budú prekvapení, keď prídu na dôchodok a nebudú mať nič,“ povedal Kamenický.

Foto: TASR – Martin Baumann

Zaplatia to zamestnanci

Na druhej strane podnikatelia a zamestnávatelia varujú pred dopadmi. Prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexander Beljajev hovorí o „toxickom kokteile“ zloženom z vysokého daňového a odvodového zaťaženia, drahých energií a nepriaznivého ekonomického prostredia. „Skepsa u podnikateľov je značná. Príjmy rozpočtu nebudú také, ako si štát predstavuje,“ dodal. Podobne aj Republiková únia zamestnávateľov pripomenula, že konsolidácia sa nedá zvládnuť v priebehu jedného roka a vláda podľa nich „chytá mačku za chvost, keď už je na úteku“.

Odbory vyjadrili ostrú nespokojnosť. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová hovorí o zlyhávajúcom sociálnom dialógu a cynickom postupe vlády. Kritizuje, že nulovú valorizáciu platov vo verejnej správe sa odbory dozvedeli až z tlačovej konferencie. Napriek dohode z kolektívneho vyjednávania. „Boli sme dohodnutí na piatich percentách pre rok 2026,“ povedala Uhlerová.

Tento konsolidačný balík prenáša najväčšie bremeno podľa jej slov na pracujúcich ľudí a opatrenia zasiahnu najmä strednú triedu. „V prepočte sa na to každý zamestnanec poskladá sumou 400 eur,“ upozornila. Podľa nej ide o ďalšie zdaňovanie práce namiesto majetku, pričom prorastové opatrenia v balíku úplne chýbajú.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení ocenila, že vláda vôbec začala s konsolidáciou. Rastislav Machunka z asociácie pripomenul, že Slovensko žije nad pomery. „Trináste dôchodky, obedy zadarmo, energopomoc. Tieto opatrenia by mali byť zrušené,“ povedal Machunka. Kriticky však vníma aj progresívne zdaňovanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prípad luxusnej vily v Chorvátsku má dohru: Kaliňákovi udelili pokutu, príde o tri mesačné platy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac