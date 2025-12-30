Kuchyňa za 24-tisíc eur, machová stena za 157-tisíc: Nové Kaliňákovo sídlo stojí milióny, výdavky zrejme nie sú finálne

Ministerstvo obrany sa pripravuje na presun do nového sídla, ktorého rekonštrukcia a zariadenie má stáť viac než 13 miliónov eur. Projekt zahŕňa rozsiahle stavebné úpravy aj nákup špecifického vybavenia, pričom viaceré položky svojou cenou vyvolávajú otázniky.
Podľa portálu Aktuality ide napríklad o kuchynskú linku za približne 24-tisíc eur, barový pult v hodnote takmer 18-tisíc eur či audiovizuálnu techniku do rokovacej sály, ktorá má vyjsť na takmer 430-tisíc eur. Mimoriadnu pozornosť púta aj machová stena, ktorej cena sa pohybuje okolo 157-tisíc eur.
V rozpočte je len časť vybavenia
Zverejnené údaje však naznačujú, že konečný účet za nové ministerské priestory ešte nemusí byť definitívny. V schválenom rozpočte sa nachádza najmä takzvaný atypický nábytok, špeciálne riešenia interiéru, vybavenie hygienických zariadení a osvetlenie. Bežné kancelárske vybavenie, ako sú pracovné stoly, stoličky či skrine, v nákladoch zahrnuté nie je. To znamená, že tieto položky bude musieť štát ešte len dokúpiť, prípadne ich presunúť z iných objektov, ktoré má rezort k dispozícii.
Aj z tohto dôvodu nie je vylúčené, že výsledná cena za rekonštrukciu a sťahovanie ministerstva do nového sídla bude napokon vyššia, než aktuálne uvádzaných viac ako 13 miliónov eur. Rozsah ďalších nákupov a presunov vybavenia ukáže až ďalšia fáza projektu.
