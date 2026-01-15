Pripravte si korčule: Cesty a chodníky sa opäť zmenia na klzisko, poľadovica však nie je jediný problém

Na celom Slovensku sa môže až do piatkového (16. 1.) predpoludnia vyskytovať hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. V aktuálnej výstrahe s platnosťou do 10.00 h o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Naďalej platí pre celé územie SR výstraha pred poľadovicou. Podľa SHMÚ sa môže tvoriť až do piatkového poludnia, následne aj počas večera, noci i sobotného (17. 1.) rána.
V piatok pritom bude oblačno až zamračené a ojedinele zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň ojedinele mrholenie alebo slabý dážď s možnosťou tvorby poľadovice. Vo vysokých, na východe aj v nižších polohách sneženie alebo dážď so snehom. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach ojedinele okolo -7 stupňov C. Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C. Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade miestami východný až juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).
