Pripravte sa, o chvíľu to začne: Slovákov trápili extrémne suchá, v najbližších dňoch by mala prísť zmena

Po výrazne suchšom období sa na území Slovenska očakávajú zmeny, ktoré by sa mali prejaviť už dnes (17. 5.).

Extrémne suchá spôsobovali problémy najmä pestovateľom. To by sa malo už najbližšie hodiny zmeniť, do utorka sa očakávajú výdatné zrážky. Informuje o tom portál iMeteo.

Pozitívnou správou je, že zrážky by mali prísť aj do oblastí, kde panuje najväčšie sucho. Ide napríklad o oblasť Žilinského a Trenčianskeho kraja, kde je situácia podľa portálu najvážnejšia.

Západné a južné slovensko sa však tešiť nemusí, cez víkend sa tam očakáva minimum zrážok. Naopak, v spomínanej severnej časti Slovenska už počas dnešnej soboty spadne niekoľko milimetrov zrážok. Na území Žilinského kraja sa očakáva úhrn až 20 mm zrážok.

Vlna zrážok by mala prísť aj v nedeľu, a to opäť najmä na severe a severozápade Slovenska, kde by mohlo spadnúť až 30 mm zrážok.

Najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú v pondelok, kedy by malo pršať na celom území Slovenska. V popoludňajších hodinách sa môžu vyskytnúť dokonca aj búrky.