Energopomoc definitívne prešla: Tieto domácnosti ju dostanú, takto zistíte, či máte nárok aj vy

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili nový zákon o adresnej energopomoci. O zákone rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Domácnosti tak budú od budúceho roka dostávať adresnú pomoc a ku koncu tohto roka dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.
Ako bude energopomoc fungovať
Zákon upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
Energopomoc pre obyvateľov bude podľa návrhu poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky.
Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže voči tejto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.
Čo určí vláda v nariadení
Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.
MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z nového registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.
Opozičné návrhy neprešli
Poslanci odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Ján Hargaš a Ivan Štefunko (obidvaja PS) navrhli doplniť ustanovenie, podľa ktorého by bola fyzická osoba oprávnená odmietnuť spracúvanie svojich údajov na účel energopomoci, čím by stratila nárok na túto pomoc v nasledujúcom kalendárnom roku.
Druhým návrhom chceli umožniť fyzickým osobám požiadať o informáciu o tom, v akom rozsahu sa pristupovalo k ich osobným údajom za účelom vyhodnotenia nároku na adresnú energopomoc. Zákonodarcovia odmietli aj pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča (SaS) ohľadom zavedenia stropu na prevádzkové výdavky súvisiace s energopomocou na úrovni 3 %.
Zákon bude účinný od 10. októbra tohto roka.
