Prípad luxusnej vily v Chorvátsku má dohru: Kaliňákovi udelili pokutu, príde o tri mesačné platy

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií udelil ministrovi obrany Kaliňákovi pokutu vo výške troch mesačných platov. Urobil tak pre vilu v Chorvátsku, ktorú minister zatajil, píše SME.
Kaliňák vilu v Chorvátsku priznal. Potvrdil, že rodina vlastní vilu na chorvátskom ostrove Pag, ktorá bola kúpená pred viac ako šiestimi rokmi. Podľa ministra išlo o kúpu od staršej chorvátskej rodiny za 296-tisíc eur, pričom nehnuteľnosť nie je novostavba, ale dva apartmány, ktoré boli opravené.
Vila leží na pozemku s rozlohou 1400 m², má vlastný dvor a bazén. Bola postavená medzi rokmi 2016 a 2019 a podľa ministra prešla rekonštrukciou.
Správu aktualizujeme.
