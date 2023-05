Prigožin pokračuje v ostrej kritike: Ruskí vojaci utekajú z bojiska, Kremeľ nedokáže brániť vlastnú krajinu

Zakladateľ ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v utorok spochybnil schopnosť Kremľa brániť Rusko a ruskú vojenskú jednotku zároveň obvinil, že utiekla zo svojich pozícii pri ukrajinskom meste Bachmut, kde už niekoľko mesiacov prebiehajú intenzívne boje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Dnes (9. mája) jedna z jednotiek ministerstva obrany opustila svoje pozície a nechala front nechránený,“ vyhlásil vo videu Prigožin. Konkretizoval, že išlo o 72. brigádu ministerstva obrany. Tvrdí, že nechránený úsek frontu je takmer dva kilometre široký a siaha do hĺbky 500 metrov. „Nejako sme ho zablokovali,“ hovorí.

Prigozhin blames the General Staff for not giving enough ammunition to Wagner PMC. pic.twitter.com/fdExQlFsyA

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 9, 2023