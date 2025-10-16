Pri základnej škole sa strieľalo: Na mieste sú dvaja mŕtvi a jeden ťažko ranený

V meste Smržovka v okrese Jablonec nad Nisou v Českej republike došlo vo štvrtok k streľbe, na mieste sú dvaja mŕtvi a jeden ťažko zranený. Incident sa odohral blízko základnej školy, avšak s jej prevádzkou podľa servera Novinky.cz nesúvisel. Podozrivého polícia zadržala, informuje TASR.
„Policajti na mieste vykonali potrebné opatrenia a vyrozumeli ľudí v okolí, aby nevychádzali. V tejto chvíli je zrejme iba náhoda, že k udalosti došlo v blízkosti školy a nemá to s ňou nič spoločné,“ povedala zhruba hodinu po streľbe hovorkyňa polície Klára Jeníčková. Ďalšie informácie polícia bezprostredne neposkytla.
Na mieste zasahovali aj policajti vybavení dlhými zbraňami a balistickou ochranou. Záchranári sa k postreleným mohli dostať až po dovolení veliteľa policajného zásahu. „Pomoc sme poskytovali u troch osôb. Dve osoby utrpeli zranenia nezlučiteľné zo životom a lekár u nich mohol len konštatovať smrť. Tretia osoba utrpela vážne zranenia a bola leteckou záchrannou službou transportovaná čo traumacentra libereckej nemocnice,“ informoval hovorca záchrannej služby Michael Georgiev.
