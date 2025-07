Pri športe vás nemusí zradiť len vlastné telo: Tento výrobok skrýva vážnu chybu, predajca upozorňuje svojich zákazníkov

Pri športe človek počíta s tým, že môže prísť k pádu alebo menšiemu úrazu. No málokto čaká, že ho počas hry zradí samotné vybavenie. A presne to sa teraz môže stať. Obľúbený výrobok z Decathlonu má vážnu chybu, kvôli ktorej už firma varuje všetkých zákazníkov.

O nebezpečenstve informoval Decathlon na svojej oficiálnej stránke. Výstraha sa týka basketbalového koša Tarmak B900 BOX NBA s kódom artiklu 4239136, ktorý sa predával od septembra 2024 do začiatku júla 2025. Mnohí ho majú doma bez toho, aby tušili, že im môže ublížiť.

Jedna malá súčiastka rozhoduje o tom, či zostanete v bezpečí

Problém nastáva v momente, keď chýba červená kľuka určená na nastavovanie výšky koša. Tá sa totiž dá jednoducho odstrániť a niektorí ľudia to robia, keď kôš práve nepoužívajú. No bez nej hrozí, že sa tyč s košom počas hry nečakane zrúti. To môže mať veľmi vážne následky, najmä ak kôš používajú deti.

Máte ho doma? Okamžite ho prestaňte používať

Ak vlastníte tento typ koša, uistite sa, že červená kľuka je na svojom mieste. Ak tam nie je, výrobok vôbec nepoužívajte. Decathlon už pripravil opravné riešenie, ktoré si zákazníci môžu vykonať sami. Dostupná je aj opravná súprava s návodom, ako na to.

Riešiť sa to dá aj cez zákaznícke centrum

Ak si nie ste istí, či sa problém týka práve vášho výrobku, alebo máte otázky, obráťte sa na zákaznícku linku Decathlonu. Funguje od pondelka do piatku medzi 9.00 a 18.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00. Telefónne číslo je +421 2 772 77 490.

Toto varovanie platí do 4. januára 2026. Ak tento výrobok máte doma, nepoužívajte ho. A pokojne na to upozornite aj známych. V tomto prípade totiž nejde len o drobnú chybičku, ale o reálne riziko zranenia.