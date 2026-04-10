Prezident Zelenskyj povedal, kedy dokončia ropovod Družba. Už to nebude trvať dlho

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Prerušenie dodávok ruskej ropy vyostrilo spor medzi Kyjevom a Budapešťou.

Ukrajina dosiahla výrazný pokrok pri obnove poškodeného ropovodu Družba a jeho opravy plánuje dokončiť počas jari, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj v súvislosti so sporom s Maďarskom a Slovenskom o prerušené dodávky ruskej ropy.

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá s odvolaním sa na zdroj z odvetvia uviedla, že najpravdepodobnejším termínom dokončenia prác je apríl. Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez Družbu boli prerušené koncom januára 2026 po tom, ako ruský dron poškodil infraštruktúru ropovodu v západnej Ukrajine.

Putin vyhlásil na Ukrajine prímerie: Začne sa už o pár hodín, Zelenskyj mu posiela odkaz
Ruské drony zabili dve malé deti: Útočili na domy aj autobus, desiatky ľudí skončili v nemocnici
Výbušniny do blízkosti plynovodu dala Ukrajina, tvrdí Kremeľ: Nemá však dôkazy
Spor o opravy ropovodu

Budapešť a Bratislava, ktoré po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 udržiavajú s Moskvou blízke politické vzťahy aj väzby v oblasti energetiky, obviňujú Kyjev zo zdržiavania opráv. Ukrajina tieto tvrdenia odmieta, napísal Reuters.

„Opravu dokončíme, lebo taká je dohoda. Povedal som im, že to ukončíme túto jar. Už je toho veľa hotového… Samozrejme, zničené zásobníky sa nedajú rýchlo opraviť,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre médiá.

Napätie medzi Kyjevom a Budapešťou

Prerušenie dodávok ruskej ropy vyostrilo spor medzi Kyjevom a Budapešťou. Maďarsko následne blokovalo uvoľnenie už schváleného 90-miliardového úveru Európskej únie pre Ukrajinu aj 20. balík sankcií, pričom Budapešť obvinila Kyjev z úmyselného blokovania toku ropy.



Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že Ukrajina ropovod poškodila úmyselne s cieľom oslabiť jeho pozíciu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia túto nedeľu 12. apríla. Nepriamo túto interpretáciu podporil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý tento týždeň navštívil Budapešť.

El Niňo sa vracia v plnej sile: Určí, aké bude leto. Pripraviť sa musíme na…

Odporúčané články
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista

