El Niňo sa vracia v plnej sile: Určí, aké bude leto. Pripraviť sa musíme na extrém, je to znepokojivé

Lucia Mužlová
TASR
Môže prinášať vyššie globálne teploty a extrémne počasie.

Teploty oceánov dosiahli v marci takmer rekordné hodnoty, uviedla v piatok služba Copernicus Climate Change Service (C3S), ktorá poskytuje pravidelné a vedecky overené údaje o stave klímy na Zemi. Podľa C3S táto situácia pravdepodobne signalizuje návrat fenoménu El Niňo, ktorý môže viesť k zosilneniu extrémnych horúčav, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Priemerná teplota morskej hladiny bola v marci 20,97 stupňov Celzia, čo je druhá najvyššia hodnota v histórii meraní pre tento mesiac a najvyššia od roku 2024, keď počas posledného El Niňa padali globálne teplotné rekordy. Podľa služby Copernicus táto situácia odráža „pravdepodobný prechod k podmienkam El Niňa“.

Návrat fenoménu El Niňo

Návrat javu El Niňo v tomto roku predpovedali viaceré meteorologické agentúry. Ide o prirodzený klimatický cyklus, ktorý otepľuje vody Tichého oceánu a môže prinášať vyššie globálne teploty a extrémne počasie.

Svetová meteorologická organizácia (WMO) v marci uviedla, že opačný, ochladzujúci, cyklus La Niňa by mal prejsť do neutrálneho stavu a neskôr sa v priebehu roka preklopiť do El Niňa.

Posledný El Niňo v rokoch 2023–24 bol jedným z piatich najsilnejších v histórii meraní a prispel k tomu, že tieto roky boli druhým a najteplejším v histórii meraní.

Vedci uvádzajú, že La Niňa a El Niňo sú prirodzené cykly, ktoré spôsobujú krátkodobé výkyvy teplôt v rámci dlhodobého trendu spôsobeného človekom, ktorý zvyšuje globálne teploty a zhoršuje extrémne počasie.

Oceány absorbujú väčšinu prebytočného tepla spôsobeného emisiami uhlíka, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii globálnej klímy. Teplejšie moria môžu mať pre planétu škodlivé následky – zosilňujú búrky a zrážky, spôsobujú bielenie koralových útesov a prispievajú k zvyšovaniu hladiny morí v dôsledku tepelnej rozťažnosti.

Teploty sa v marci priblížili k rekordným hodnotám

V širšom kontexte Copernicus uviedol, že minulý mesiac bol štvrtým najteplejším marcom v histórii meraní, pričom globálne priemerné teploty boli o 1,48 stupňa Celzia vyššie než predindustriálny štandard.

Teploty nad priemerom v marci zaznamenala takmer celá Európa, no najvýraznejšie extrémy boli v Spojených štátoch, kde západ krajiny zasiahla dlhodobá vlna horúčav. Vo veľkej časti Arktídy a v niektorých oblastiach Ruska a Antarktídy boli takisto zaznamenané nadpriemerné teploty.

V marci bola zároveň zaznamenaná najnižšia rozloha arktického morského ľadu v histórii meraní pre dané obdobie, čo je ďalší ukazovateľ klimatických zmien.

„Dáta (programu) Copernicus za marec 2026 prinášajú znepokojivý obraz,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ C3S Carlo Buontempo. „Každé číslo je samo osebe výrazné – spolu však vytvárajú obraz klimatického systému pod trvalým a zrýchľujúcim sa tlakom.“

Copernicus využíva na svoje analýzy miliardy satelitných a meteorologických meraní na pevnine aj na mori, pričom jeho dáta siahajú až do roku 1940.

