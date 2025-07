Prezident Zelenskyj doma čelí veľkým protestom: Podpísal kontroverzný zákon, ľudia sa obávajú korupcie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer oznámil, že v reakcii na verejné protesty i kritiku nového zákona obmedzujúceho nezávislosť protikorupčných orgánov predloží parlamentu návrh novej legislatívy na „zaistenie sily právneho štátu“. Zelenskyj sa tak vyjadril vo svojom večernom prejave i príspevkoch na sociálnych sieťach, píše TASR podľa správ agentúry DPA a ukrajinských médií.

Zelenskyj podpísal v utorok večer zákon, ktorý výrazne obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. Legislatívu krátko predtým schválila Najvyššia rada, jednokomorový ukrajinský parlament, a to aj napriek rozsiahlej kritike zo strany mimovládnych organizácií i ľudskoprávnych skupín.

Zákon sa týka ukrajinského Národného protikorupčného úradu (NABU), ktorý odhaľuje a vyšetruje prípady možnej korupcie medzi štátnymi inštitúciami, a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP), ktorá na základe jeho zistení následne stíha podozrivých. V súlade s legislatívou prechádzajú oba priamo pod dohľad generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident.

Ukrajinský prezident následne v stredu večer podotkol, že vníma kritiku nového zákona, ktorá zaznieva na protestoch v uliciach i na sociálnych sieťach. „Analyzovali sme všetky tieto obavy, všetky aspekty toho, čo je potrebné zmeniť a čo je treba zintenzívniť. Predložím Najvyššej rade Ukrajiny návrh zákona, ktorý bude reakciou (na tieto analýzy),“ uviedol v reakcii.

Zelenskyj podľa denníka Ukrajinska pravda dodal, že pôjde o prezidentský návrh zákona a zamedzí sa ním „ruskému vplyvu či zasahovaniu do činnosti týchto orgánov“. Zároveň zostanú v platnosti „všetky ustanovenia o nezávislosti protikorupčných úradov“. Zelenskyj sa skôr v stredu stretol s protikorupčnými a bezpečnostnými predstaviteľmi krajiny a avizoval, že do dvoch týždňov vypracujú „spoločný akčný plán boja proti korupcii“.

UKRAINE – Thousands of people protesting in Kiev against Zelensky, who just signed a law putting Ukraine’s anti-corruption agencies under his direct personal control.

Corruption? Surely not!

pic.twitter.com/Opv36ehJtN

— Bernie (@Artemisfornow) July 22, 2025