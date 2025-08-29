Prezident Pellegrini počas osláv SNP vyzval všetkých na 1 vec. Slovákov, médiá aj politikov varoval pred nenávisťou

Prezident SR Peter Pellegrini varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti v spoločnosti. V rámci svojho príhovoru pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) verejne vyzval všetkých, ktorí dnes svojou, možno drobnou, no každodennou čiastkou prispievajú k jej šíreniu, aby sa zastavili. Ako kontrast k súčasnej spoločenskej atmosfére vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa práve počas SNP.
„Bojovať spolu napriek mnohým prirodzeným rozdielom medzi tými, ktorí stáli bok po boku na rovnakej strane – na strane slobody a demokracie. A nie je to v tomto prípade žiadne klišé. Pretože vtedy v zákopoch so zbraňou v ruke naozaj ležali vedľa seba občiansky demokrat s komunistom, vojak s partizánom, povstalec z juhu či zo severu, obyvateľ mesta či dediny,“ podotkol prezident.
Spoločnosť sa však aktuálne podľa neho dostala do stavu, z ktorého vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia či vzájomné porozumenie. Sociálne siete považuje za galaprehliadku vzájomnej nenávisti, ktorá sa čím ďalej, tým viac stupňuje.
Médiá sa hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie
„A mnohé médiá, ktoré sa celé desaťročia hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, strážia dnes demokraciu tak, že túto nenávisť zo sociálnych sietí opakujú, používajú a namiesto tlmenia týchto zlých vášní samy často prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti,“ zdôraznil.
Vyjadril obavu pred ďalším nárastom nenávisti. „Bojím sa, že sa zrazu niekomu zažiada skutočná zbraň namiesto tej slovnej. Zrazu môže prísť chuť na skutočnú krv. A k mentálnemu utrpeniu svojej obete bude chcieť niekto pridať aj to fyzické. Nekreslím teraz žiadneho pomyselného čerta na stenu, ale hovorím o hrozbe, ktorá už mala na Slovensku svoje konkrétne prejavy. Čo sme už naozaj zabudli na to, že takto pred vyše rokom sme na Slovensku čelili atentátu na predsedu vlády?“ položil otázku.
Verejne vyzval všetkých, ktorí prispievajú k šíreniu nenávisti, aby sa zastavili. „Pozrime sa na hrdinov SNP, živých svedkov najväčšej udalosti v našej spoločnej histórii! Oni v rukách držali zbrane, ktorými spoločne bojovali za našu slobodu! Nezničme ich odkaz tým, že raz zoberieme do rúk zbrane, aby sme bojovali jeden proti druhému,“ dodal.
Prestať by mali aj politici
Vyzval aj politikov, ktorí si zo šírenia nenávisti urobili vlastnú politickú živnosť, aby s tým okamžite prestali.
„Na rozdiel od ostatných nesú politici neporovnateľne väčší kus zodpovednosti za to, kam sa náš spoločný štát uberá a ako budeme spolu ako národ v budúcnosti existovať. Politika sa predsa nemôže zmeniť na súťaž, kto koho viac urazí, kto akú latku slušnosti ešte podlezie a kto ako prvý odhodí posledné zábrany, ktoré nám vo verejnom priestore ešte zostali,“ podčiarkol. Vyzval tiež médiá, aby sa vrátili k hodnotám, na ktorých si kedysi zakladali.
Hlava štátu vo svojom príhovore vyjadrila vďaku hrdinom.
„Skláňame sa v pokore pred vašou odvahou, odhodlaním a pred obetou, ktorú ste priniesli na oltár vlasti! Vieme, aké veľké boli vaše obete a nikdy na ne nezabudneme,“ povedal Pellegrini. Fašistické zlo sa nesmie podľa jeho slov vrátiť v žiadnej podobe.
„Ani v nacistickej uniforme, ani v značkovom obleku, ani zamaskované slovami, ktoré síce nespomínajú nacizmus či fašizmus, no sú skrz naskrz presiaknuté nenávisťou,“ doplnil.
Nahlásiť chybu v článku