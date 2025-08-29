Prezident Pellegrini počas osláv SNP vyzval všetkých na 1 vec. Slovákov, médiá aj politikov varoval pred nenávisťou

Foto: TASR, Ján Krošlák

Michaela Olexová
TASR
Hlava štátu vo svojom príhovore vyjadrila vďaku hrdinom SNP.

Prezident SR Peter Pellegrini varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti v spoločnosti. V rámci svojho príhovoru pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) verejne vyzval všetkých, ktorí dnes svojou, možno drobnou, no každodennou čiastkou prispievajú k jej šíreniu, aby sa zastavili. Ako kontrast k súčasnej spoločenskej atmosfére vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa práve počas SNP.

„Bojovať spolu napriek mnohým prirodzeným rozdielom medzi tými, ktorí stáli bok po boku na rovnakej strane – na strane slobody a demokracie. A nie je to v tomto prípade žiadne klišé. Pretože vtedy v zákopoch so zbraňou v ruke naozaj ležali vedľa seba občiansky demokrat s komunistom, vojak s partizánom, povstalec z juhu či zo severu, obyvateľ mesta či dediny,“ podotkol prezident.

Spoločnosť sa však aktuálne podľa neho dostala do stavu, z ktorého vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia či vzájomné porozumenie. Sociálne siete považuje za galaprehliadku vzájomnej nenávisti, ktorá sa čím ďalej, tým viac stupňuje.

Médiá sa hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie

„A mnohé médiá, ktoré sa celé desaťročia hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, strážia dnes demokraciu tak, že túto nenávisť zo sociálnych sietí opakujú, používajú a namiesto tlmenia týchto zlých vášní samy často prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti,“ zdôraznil.

Foto: TASR, Ján Krošlák

Vyjadril obavu pred ďalším nárastom nenávisti. „Bojím sa, že sa zrazu niekomu zažiada skutočná zbraň namiesto tej slovnej. Zrazu môže prísť chuť na skutočnú krv. A k mentálnemu utrpeniu svojej obete bude chcieť niekto pridať aj to fyzické. Nekreslím teraz žiadneho pomyselného čerta na stenu, ale hovorím o hrozbe, ktorá už mala na Slovensku svoje konkrétne prejavy. Čo sme už naozaj zabudli na to, že takto pred vyše rokom sme na Slovensku čelili atentátu na predsedu vlády?“ položil otázku.

Verejne vyzval všetkých, ktorí prispievajú k šíreniu nenávisti, aby sa zastavili. „Pozrime sa na hrdinov SNP, živých svedkov najväčšej udalosti v našej spoločnej histórii! Oni v rukách držali zbrane, ktorými spoločne bojovali za našu slobodu! Nezničme ich odkaz tým, že raz zoberieme do rúk zbrane, aby sme bojovali jeden proti druhému,“ dodal.

Prestať by mali aj politici

Vyzval aj politikov, ktorí si zo šírenia nenávisti urobili vlastnú politickú živnosť, aby s tým okamžite prestali.

Foto: TASR, Ján Krošlák

„Na rozdiel od ostatných nesú politici neporovnateľne väčší kus zodpovednosti za to, kam sa náš spoločný štát uberá a ako budeme spolu ako národ v budúcnosti existovať. Politika sa predsa nemôže zmeniť na súťaž, kto koho viac urazí, kto akú latku slušnosti ešte podlezie a kto ako prvý odhodí posledné zábrany, ktoré nám vo verejnom priestore ešte zostali,“ podčiarkol. Vyzval tiež médiá, aby sa vrátili k hodnotám, na ktorých si kedysi zakladali.

Hlava štátu vo svojom príhovore vyjadrila vďaku hrdinom.

„Skláňame sa v pokore pred vašou odvahou, odhodlaním a pred obetou, ktorú ste priniesli na oltár vlasti! Vieme, aké veľké boli vaše obete a nikdy na ne nezabudneme,“ povedal Pellegrini. Fašistické zlo sa nesmie podľa jeho slov vrátiť v žiadnej podobe.

„Ani v nacistickej uniforme, ani v značkovom obleku, ani zamaskované slovami, ktoré síce nespomínajú nacizmus či fašizmus, no sú skrz naskrz presiaknuté nenávisťou,“ doplnil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na masívny ruský útok, pri ktorom zahynulo 19 ľudí, už reagoval aj Trump. Novinári sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac